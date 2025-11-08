Language
    UP Pro Kabaddi League Season-2 : उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग के दूसरे सीजन में भी छाया मेरठ

    By Sanjeev Kumar Jain Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:10 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश प्रो कबड्डी लीग के दूसरे सीजन में मेरठ की टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम ने कई महत्वपूर्ण मुकाबले जीते हैं और लीग में अपनी स्थिति मजबूत की है। मेरठ के खिलाड़ियों ने रेडिंग और डिफेंस में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। दर्शकों में भी लीग को लेकर काफी उत्साह है।

    उप्र प्रो-कबड्डी लीग के सीजन दो में गजब गाजियाबाद टीम के मुख्य कोच (बाएं) किरण पाल और गुलवीर सिंह (दाएं)। सौ. एकेडमी

    जागरण संवाददाता, मेरठ। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग के दूसरे सीजन में भी मेरठ के खिलाड़ियों का जोरदार पंगा देखने को मिलेगा। सीजन दो के लिए हुए आक्शन में मेरठ के दर्जनों खिलाड़ियों का चयन प्रदेश के विभिन्न प्रो-कबड्डी लीग टीमों में हुआ है। इस वर्ष टीमें बढ़कर 12 हो गई है इसलिए खिलाड़ियों के चयन होने की संख्या भी बढ़ गई है। अपना भारत, अपना खेल खेल रहा मेरा प्रदेश, के टैगलाइन के साथ इस सीजन में एक्शन की भरपूर मात्रा देखने को मिलेगी।

    उप्र प्रो-कबड्डी लीग के गजब गाजियाबाद टीम में आधा दर्जन से अधिक खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इनमें मेरठ के परतापुर में संचालित बीके कबड्डी के एकेडमी के खिलाड़ी हरीष ढाका, उदय दबास, अर्पित चहल, रौनक सिंह, विपुल चौधरी आदि खिलाड़ी गाजियाबाद टीम का हिस्सा बने हैं। इसके साथ ही मेरठ के एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट किरण पाल गजब गाजियाबाद के मुख्य कोच व प्रो-कबड्डी लीग खिलाड़ी गुलवीर सिंह कोच नियुक्त हुए हैं।

    काशी टीम में शामिल हुए विपुल
    अट्टा चिंदौड़ी गांव के युवा खिलाड़ी विपुल सहारण का चयन काशी किंग्स टीम में हुआ है। टीम ने उन्हें 40 हजार रुपये में अपने साथ जोड़ा है। इस चयन की खबर से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। सीजन-2 के मुकाबले 25 दिसंबर से नोएडा स्टेडियम में शुरू होंगे।

    लीग मेंशामिल टीमों में लखनऊ लायंस, यमुना योद्धा, नोएडा निंजा, गजब गाजियाबाद, काशी किंग्स, अवध रामदूत, बृज स्टार्स, संगम चैलेंजर्स, गंगा किंग्स आफ मिर्जापुर, पूर्वांचल पैंथर्स के साथ नई टीमें अलीगढ़ टाइगर्स और कानपुर वारियर्स शामिल हैं। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले 24 वर्षीय विपुल सहारण ने अपने चयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सफलता उन्हें पिता सुशील कुमार, माता सुरेम देवी आशीर्वाद से मिली है। विपुल ने अपनी सफलता का श्रेय कोच देवेंद्र शर्मा बबली नरेंद्र काकड़ा, जितेंद्र सरगम और उपेंद्र को दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कबड्डी स्टार राहुल चौधरी उनके आदर्श हैं और वे भी एक दिन प्रदेश व देश का नाम रोशन करना चाहते हैं।