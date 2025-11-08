UP Pro Kabaddi League Season-2 : उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग के दूसरे सीजन में भी छाया मेरठ

जागरण संवाददाता, मेरठ। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग के दूसरे सीजन में भी मेरठ के खिलाड़ियों का जोरदार पंगा देखने को मिलेगा। सीजन दो के लिए हुए आक्शन में मेरठ के दर्जनों खिलाड़ियों का चयन प्रदेश के विभिन्न प्रो-कबड्डी लीग टीमों में हुआ है। इस वर्ष टीमें बढ़कर 12 हो गई है इसलिए खिलाड़ियों के चयन होने की संख्या भी बढ़ गई है। अपना भारत, अपना खेल खेल रहा मेरा प्रदेश, के टैगलाइन के साथ इस सीजन में एक्शन की भरपूर मात्रा देखने को मिलेगी।

उप्र प्रो-कबड्डी लीग के गजब गाजियाबाद टीम में आधा दर्जन से अधिक खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इनमें मेरठ के परतापुर में संचालित बीके कबड्डी के एकेडमी के खिलाड़ी हरीष ढाका, उदय दबास, अर्पित चहल, रौनक सिंह, विपुल चौधरी आदि खिलाड़ी गाजियाबाद टीम का हिस्सा बने हैं। इसके साथ ही मेरठ के एशियाड गोल्ड मेडलिस्ट किरण पाल गजब गाजियाबाद के मुख्य कोच व प्रो-कबड्डी लीग खिलाड़ी गुलवीर सिंह कोच नियुक्त हुए हैं।



काशी टीम में शामिल हुए विपुल

अट्टा चिंदौड़ी गांव के युवा खिलाड़ी विपुल सहारण का चयन काशी किंग्स टीम में हुआ है। टीम ने उन्हें 40 हजार रुपये में अपने साथ जोड़ा है। इस चयन की खबर से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। सीजन-2 के मुकाबले 25 दिसंबर से नोएडा स्टेडियम में शुरू होंगे।