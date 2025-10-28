Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी पुलिस में भर्ती होने के लिए युवक ने की यह हेराफेरी...यूं खुला मामला, अब की जा रही जांच-पड़ताल

    By Vinod Phogat Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 03:15 PM (IST)

    मेरठ सिविल लाइंस पुलिस ने डीआइजी के आदेश पर एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उसने शैक्षिक प्रमाण-पत्रों में उम्र कम दिखाकर यूपी पुलिस में नौकरी हासिल कर ली। युवक पर दस्तावेजों में हेरफेर करने और गलत जानकारी देने का आरोप है, जिसके चलते पुलिस ने कार्रवाई की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शैक्षिक प्रमाण-पत्रों में फर्जीवाड़ा कर युवक ने पाई पुलिस में नौकरी। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने डीआइजी के आदेश पर शैक्षिक प्रमाण-पत्रों में कम उम्र दर्शाकर यूपी पुलिस में भर्ती होने पर आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इंचौली थाना क्षेत्र के गांव धनपुरा निवासी शिवम शर्मा पुत्र देवेंद्र शर्मा ने डीआइजी कलानिधि नैथानी को प्रार्थना पत्र दिया। शिवम ने बताया कि उनके गांव निवासी रामगोपाल शर्मा ने अपने दस्तावेज में कम उम्र दर्शाकर हाइस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्हीं शैक्षिक प्रमाण-पत्रों पर वर्ष 2023 में यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हो गया। आरोपित युवक इस समय बरेली में आठवीं बटालियन में ट्रेनिंग कर रहा है। यही नहीं आरोपित ने अपना वास्तविक नाम और पिता का नाम भी बदल रखा है। उसकी वास्तविक उम्र इस समय 35 वर्ष है। थाना प्रभारी सौरभ शुक्ला का कहना है कि आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है।
    पत्नी ने दर्ज कराया सिपाही पति के खिलाफ मुकदमा
    संवाद सूत्र, जागरण, बिनौली (बागपत)। थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने अपने पति के खिलाफ थाने पर मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें पति के भाभी से अवैध संबंध का विरोध करने पर जानलेवा हमला कर जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया हैं। महिला ने थाने पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि उसके पति के अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध है। जिसका विरोध करने पर आए दिन मारपीट करता हैं। आरोप है कि यूपी पुलिस में एक जिले में तैनात सिपाही पति ने दीपावली के दिन गला दबाकर मारने की कोशिश की, जिससे उसका कान का पर्दा फट गया और सुनने की क्षमता भी चली गई। बिनौली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें