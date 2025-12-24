एक मिस काल ने व्यापारी को बना दिया हनीट्रैप का शिकार, फिर भाई-बहन ने मांगी सात लाख की रंगदारी, दोनों गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मेरठ। युवती ने अपने भाई संग मिलकर पशु व्यापारी को मिस काल कर हनीट्रैप का शिकार बनाया था। इसके बाद पशु व्यापारी युवती की बातों में फंस गया और उसके बुलाने पर लोहियानगर आ गया। युवती ने साजिश के तहत व्यापारी से पहले शारीरिक संबंध बनाए फिर वीडियो बनाने की बात कहकर उसे बंधक बना लिया। फिर भाई व हिस्ट्रीशीटर मकान मालिक सहित चार युवकों को बुला लिया। इसके बाद सात लाख रुपये की रंगदारी मांगी। पुलिस ने आरोपित बहन-भाई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

वहीं, पुलिस की दो टीमें फरार हिस्ट्रीशीटर व उसके साथियों की धरपकड़ में लगी हैं। कोतवाली सीओ अंतरिक्ष जैन ने मंगलवार को पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता में बताया कि सरधना थाना क्षेत्र निवासी एक युवती की करीब सात महीने पहले हिस्ट्रीशीटर सागर भारती से मुलाकात हुई थी।



सागर ने युवती को लोहियानगर में अपना एक मकान बताया था और उसे किराये पर देने की बात कही थी। एक महीने पहले युवती ने लोहियानगर में आकर मकान को देखा था और उसकी चाबी अपने पास रख ली थी।

गत बुधवार को युवती ने अनजान नंबर पर मिस काल की। मिस काल पिलखुवा निवासी पशु व्यापारी शानू पुत्र नवाब के मोबाइल नंबर पर लगी। शानू ने युवती के नंबर पर काल की तो दोनों के बीच बातचीत होने लगी। तब से लगातार दोनों के बीच बातचीत होती रही।

सोमवार को युवती ने शानू को लोहियानगर में सागर के मकान में बुला लिया और दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। इसके कुछ देर बाद ही युवती का भाई, सागर व दो अन्य भी मकान पर पहुंच गए और उन्होंने शानू का वीडियो बनाने की बात कहते हुए उसे वायरल करने की धमकी दी। वह घबरा गया तो उन्होंने उसे छोड़ने की एवज में सात लाख रुपये की मांग की।

शानू ने जेब में रखे चार हजार रुपये दे दिए और अन्य पैसों के लिए अपने दोस्त को बुलाया, लेकिन सात लाख रुपये का इंतजाम नहीं हो सका। इसके बाद चारों ने उसके साथ मारपीट की। शोर-शराबा होने पर आसपास के लोग वहां पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।