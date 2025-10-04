UP MLC Election: विधान परिषद चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट, पुरानी सूची वोटिंग में नहीं आएगी काम
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव की घोषणा के साथ ही मतदाता सूची अपडेट करने का काम शुरू हो गया है। 30 सितंबर से 6 नवंबर तक नए मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। मेरठ खंड में मंडलायुक्त ह्रषिकेश भास्कर यशोद निर्वाचन अधिकारी हैं।
जागरण संवाददाता, मेरठ। प्रदेश में विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन खंड के चुनाव की घोषणा के साथ ही अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। सबसे पहले मतदाता सूची तैयार करने का काम शुरू किया गया है। इस चुनाव में पुरानी मतदाता सूची काम नहीं आती है।
नये से मतदाता बनाए जाते हैं और मतदाता सूची तैयार की जाती है। 30 सितंबर से मतदान केंद्रों पर नए स्नातक और शिक्षक मतदाता के लिए आवेदन प्राप्त करने का कार्य शुरू हो गया है। मेरठ जनपद में कुल 31 मतदान केंद्रों पर जिला स्तरीय अधिकारियों को पदाभिहीत अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।
मतदान केंद्रों पर 6 नवंबर तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। आयोग की अनुमति के बिना इनमें से किसी का तबादला नहीं किया जा सकेगा।
मतदान केंद्रों पर पदाभिहीत अधिकारी लेंगे फार्म
प्रदेश में शिक्षक और स्नातक के कुल 6-6 निर्वाचन क्षेत्र हैं। जिनकी निर्वाचन प्रक्रिया आयोग ने शुरू कर दी है। सबसे पहले मतदाता सूची तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है। मेरठ निर्वाचन खंड में मेरठ और सहारनपुर मंडल के सभी नौ जनपद शामिल हैं। मेरठ क्षेत्र का निर्वाचन अधिकारी मंडलायुक्त ह्रषिकेश भास्कर यशोद को बनाया गया है।
मतदाता सूची तैयार करने के कार्यक्रम का प्रकाशन किया गया है। जिसके मुताबिक 30 सितंबर से 6 नवंबर तक सभी मतदान केंद्रों पर नए मतदाता बनाने के लिए शिक्षक और स्नातक क्षेत्रों के आवेदन फार्म प्राप्त किए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर जिला स्तरीय राजपत्रित अधिकारी को पदभिहीत अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।
चुनाव प्रक्रिया में शामिल अफसरों के नहीं होंगे तबादले
विधान परिषद की चुनाव प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के तबादले पर भारत निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है। अपर आयुक्त अमित कुमार सिंह ने सभी नौ जनपदों के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (जिलाधिकारी) को पत्र भेजकर यह जानकारी दी है।
बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के आधार पर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार करने में लगाए गए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पदाभिहीत अधिकारी एवं अतिरिक्त पदाभिहीत अधिकारी के तबादले पर रोक लगा दी है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर 2025 तक भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना इनके तबादले नहीं किए जा सकेंगे।
बढ़ सकते हैं बूथ
प्रत्येक बूथ पर अधिकतम एक हजार मतदाता हो सकते हैं। मतदाता सूची तैयार हो जाने के बाद यदि किसी बूथ पर मतदाता संख्या एक हजार के पार जाती है तो उसका सहायक बूथ बनाया जाएगा।
विधान परिषद के खंड स्नातक और शिक्षक क्षेत्रों के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी पात्र लोग अपनी वोट समय रहते बनवा लें। मतदान केंद्रों पर पदाभिहीत अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। -ह्रषिकेश भास्कर यशोद, मंडलायुक्त और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
महत्वपूर्ण तिथियां
- - 30 सितंबर को मंडलायुक्त द्वारा नए मतदाता और मतदाता सूची बनाने की घोषणा का नोटिस जारी करना।
- - 30 सितंबर से ही मतदान केंद्रों पर नए मतदाता बनाने के आवेदन प्राप्त करना का कार्य शुरू।
- - 6 नवंबर मतदाता बनाने के आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि।
- - 25 नवंबर मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन।
- - 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करना।
- - 25 दिसंबर को दावे आपत्तियों का निस्तारण।
- - 30 दिसंबर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन।
कैसे बनेंगे मतदाता
- स्नातक मतदाता बनने के लिए अर्हता तिथि एक नवंबर 2025 से तीन साल पहले स्नातक परीक्षा पास की हो।
- स्नातक मतदाता बनने के लिए फार्म 18 में आवेदन करना होगा।
- विवि द्वारा जारी स्नातक की डिग्री अथवा डिप्लोमा की सत्यापित प्रति साथ लगानी होगी।
- मतदान केंद्रों पर तैनात पदाभिहीत अधिकारी भी मूल प्रमाणपत्र से मिलान करने के बाद छायाप्रति को सत्यापित कर सकेंगे।
- शिक्षक मतदाता बनने के फार्म 19 में आवेदन करना होगा।
- शिक्षक मतदाता का आवेदक निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी होना चाहिए।
- शिक्षक मतदाता माध्यमिक विद्यालय स्तर के शैक्षिक संस्थान में कम से कम तीन वर्ष की अवधि से तैनात हो।
जनपद वार मतदान केंद्र और बूथ की संख्या (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)
|जनपद
|मतदान केंद्र
|मतदेय स्थल
|सहारनपुर
|19
|80
|मुजफ्फरनगर
|13
|42
|शामली
|05
|16
|मेरठ
|31
|77
|बागपत
|07
|14
|गाजियाबाद
|13
|59
|हापुड़
|06
|23
|बुलंदशहर
|20
|45
|गौतमबुद्ध नगर
|13
|24
|कुल
|127
|380
जनपद वार मतदान केंद्र और बूथ की संख्या (शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र)
|जनपद
|मतदान केंद्र
|मतदेय स्थल
|सहारनपुर
|14
|15
|मुजफ्फरनगर
|13
|14
|शामली
|05
|06
|मेरठ
|30
|30
|बागपत
|07
|07
|गाजियाबाद
|13
|14
|हापुड़
|06
|06
|बुलंदशहर
|20
|20
|गौतमबुद्ध नगर
|13
|13
|कुल
|121
|125
