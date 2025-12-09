Language
    'यूपी के मंत्री ने कब्जा ली 47 दलितों की जमीन', AAP के संजय सिंह का आरोप; जिलाध्यक्ष को नोटिस   

    By Sanjeev Kumar Jain Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 01:36 PM (IST)

    आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार में मंत्री सोमेंद्र तोमर पर मेरठ में 47 दलितों की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा कि आप इस लड़ाई को सड़क स ...और पढ़ें

    Hero Image

    आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह व ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर। जागरण आर्काइव

    राब्यू, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सोमेंद्र तोमर द्वारा मेरठ में 47 दलितों की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। आप की ओर से उत्तर प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बयान जारी कर अपने आरोप में कहा है कि मंत्री सोमेंद्र तोमर ने एक साजिश के तहत मेरठ के कायस्थ गांवड़ी गांव में 47 दलितों की जमीन कब्जा ली। कहा कि आप इस लड़ाई को सड़क से संसद तक लड़ेगी। उधर, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्यमंत्री डा. सोमेंद्र तोमर ने कहा है कि उनका जीवन सार्वजनिक है और संपत्ति की पूरी जानकारी भी सार्वजनिक है। उन्होंने कहा कि छवि खराब करने के लिए मिथ्या आरोप लगाया जा रहा है। वह किसी भी स्तर पर जांच के लिए तैयार हैं।

    मंत्री ने दिया मानहानि का नोटिस
    आम आदमी पार्टी मेरठ के जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी ने कहा कि ऊर्जा राज्यमंत्री ने उन्हें पांच करोड़ का मानहानि नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस से डरने वाले नहीं है। चाहे जितने नोटिस भेज दें, जेल जाने और सड़कों पर संघर्ष के लिए तैयार हैं।