'यूपी के मंत्री ने कब्जा ली 47 दलितों की जमीन', AAP के संजय सिंह का आरोप; जिलाध्यक्ष को नोटिस   

राब्यू, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सोमेंद्र तोमर द्वारा मेरठ में 47 दलितों की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। आप की ओर से उत्तर प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बयान जारी कर अपने आरोप में कहा है कि मंत्री सोमेंद्र तोमर ने एक साजिश के तहत मेरठ के कायस्थ गांवड़ी गांव में 47 दलितों की जमीन कब्जा ली। कहा कि आप इस लड़ाई को सड़क से संसद तक लड़ेगी। उधर, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्यमंत्री डा. सोमेंद्र तोमर ने कहा है कि उनका जीवन सार्वजनिक है और संपत्ति की पूरी जानकारी भी सार्वजनिक है। उन्होंने कहा कि छवि खराब करने के लिए मिथ्या आरोप लगाया जा रहा है। वह किसी भी स्तर पर जांच के लिए तैयार हैं।