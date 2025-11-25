10.27 करोड़ से होगा यूपी के इस शहर के 5 धर्मस्थलों की सड़कों का चौड़ीकरण, शासन से मिली मंजूरी

पंकज त्यागी, मवाना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धर्मार्थ योजना के तहत वर्ष-2025-26 की कार्ययोजना में हस्तिनापुर विधानसभा के पांच धर्मस्थलों के मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को शामिल किया है। जिन्हें 1027.78 लाख रुपये से बनाया जाएगा। जबकि लोकनिर्माण विभाग को इसकी पहली किश्त 416.93 लाख रुपये जारी हो गए हैं। जबकि दो और मार्ग जल्द ही कार्ययोजना में शामिल हो जाएंगे।

जलशक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक द्वारा पांच धर्मस्थलों के सात मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव शासन को भेजे थे। जिसमें शासन द्वारा पांच कार्यों को धर्मार्थ योजना के अंतर्गत वर्ष-2025-26 की कार्ययोजना में शामिल कर लिया। जिसमें लतीफपुर से किशनपुर गुरुद्वारा के 1.4 किलोमीटर मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण 193.91 लाख रुपये की लागत से होगा। जबकि अकबरपुर गढ़ी से आशादेवी मंदिर तक का 1.2 किलोमीटर मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण 82.68 लाख रुपये की लागत से होगा।

वहीं, तिगरी से पुराना शिव मंदिर के बीच 1.1 किलोमीटर का कार्य 116.60 लाख रुपये की लागत से होगा। फिटकरी में कंठी माता मंदिर तक का 4.5 किलोमीटर तक का मार्ग 472.97 लाख रुपये की लागत से बनेगा। जबकि हस्तिनापुर में मनोहरपुर कालोनी का 1.30 किलोमीटर का मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य 161.62 लाख रुपये की लागत से होगा। जबकि इसका निर्माण लोकनिर्माण विभाग कराएगा। इसके लिए शासन से पहली किश्त 416.93 लाख रुपये जारी हो गए हैं। जल्द ही उक्त कार्य शुरू हो जाएगा।

2104.33 लाख रुपये के दो कार्य शासन के पास प्रस्तावित जलशक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक द्वारा विधानसभा क्षेत्र में एनएच-34 से रहमापुर, माखेनगर हस्तिनापुर के बीच करीब 6.755 किलोमीटर मार्ग के चौड़ी करण और सुदृढीकरण के लिए 1392.72 लाख रुपये का प्रस्ताव भेजा था। जबकि दूसरा कार्य मेरठ-पौड़ी हाईवे से रानी नंगला सैफपुर के बीच करीब 4.1 किलोमीटर मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 711.61 करोड की लागत का प्रस्ताव भेजा था। हालांकि शासन उक्त दोनों कार्य अभी प्रस्तावित हैं। माना जा रहा इन्हें भी जल्द स्वीकृति मिल जाएगी।



1232.59 लाख रुपये की लागत से तीन मार्ग के चौड़ीकरण का चल रहा कार्य

हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष-2024-25 की कार्य योजना में तीन मार्गों के चौड़ीकरण का कार्य करीब 1232.59 लाख रुपये की लागत से चल रहे हैं। जिसमें हस्तिनापुर कस्बा चौराहे से पांडेश्वर शिव मंदिर का .7 किलोमीटर मार्ग का चौड़ीकरण 43.26 लाख रुपये की लागत से किया जा रहा है। जबकि कस्बे से जम्बूदीप का 1.8 किलोमीटर मार्ग 93.36 लाख रुपये की लागत से कार्य चल रहा है। वहीं, हस्तिनापुर से सैफपुर कर्मचंदपुर के बीच करीब आठ किलोमीटर व नंगला चांद से मखदूमपुर के बीच 6.735 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण का कार्य 1095.97 लाख रुपये की लागत से कार्य चल रहा है। यह कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा।