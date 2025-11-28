यूपी के इस जिले में 380 सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों का वेतन रोका, जवाब-तलब भी किया... यह थी वजह

जागरण संवाददाता, मेरठ। ई-आफिस न चलाकर पत्रावलियों में काम करने वाले 37 विभागों के 380 अधिकारियों और कर्मचारियों के नवंबर महीने के वेतन के भुगतान पर मुख्य विकास अधिकारी ने रोक लगा दी है। साथ ही विभागाध्यक्षों को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के आदेश पर उन्होंने यह कार्रवाई की है। इन सभी ने पिछले तीन महीने से इस व्यवस्था का पालन नहीं किया।

मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सभी विभागों के कामकाज को ई-आफिस के माध्यम से संचालित कराने का आदेश दिया है। जिसके तहत कोई भी पत्रावली ई-आफिस सिस्टम के माध्यम से ही एक से दूसरे पटल पर जाएगी और अधिकारियों के पास पहुंचेगी। अधिकारी भी वहीं से उक्त पत्रावली के संबंध में आदेश जारी कर देंगे। सीडीओ के अनुसार, 21 अगस्त से 20 नवंबर तक तीन महीने की समीक्षा में पाया गया कि 37 विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने इस अवधि में न तो लागिन किया और न ही किसी पत्रावली का मूवमेंट।

इन विभागों के प्रमुखों का मांगा स्पष्टीकरण : बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सीएमओ, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारिता, जिला समन्वयक एनआरएलएम, जिला विकास अधिकारी, उप निदेशक कृषि, डीएफओ, डायट मवाना, जिला कृषि अधिकारी, जिला आडिट अधिकारी, जिला कमांडेंट होमगार्ड, जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला खादी और ग्रामोद्योग, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी,