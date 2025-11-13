आज मेरठ पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, अलग-अलग कार्यक्रमों में होंगे शामिल
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आज मेरठ पहुंचेंगे। उपमुख्यमंत्री कैंट विधानसभा क्षेत्र में एकता यात्रा का स्वागत करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। वे अखिल भारतीय विज्ञान मेले में भी शामिल होंगे। वहीं, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा कार्यालय में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर बैठक करेंगे। दोनों नेता एक निजी चैनल के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे।
जागरण संवाददाता, मेरठ। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह गुरुवार को मेरठ पहुंचेंगे। उपमुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष शहर में ही अलग-अलग कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे।
उपमुख्यमंत्री पहले दोपहर 12 बजे कैंट विधानसभा क्षेत्र की एकता यात्रा का जीआइसी मैदान पर स्वागत करेंगे। इसके बाद वह यहीं पर जनसभा को संबोधित करेंगे। यात्रा के समापन के बाद वह शास्त्रीनगर स्थित बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित अखिल भारतीय विज्ञान मेले में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे।
इसके बाद वह कंकरखेड़ा के पास एक निजी चैनल के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। उधर, जनसभा की तैयारी को लेकर विधायक अमित अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने निरीक्षण किया। दीपक शर्मा, अंकित सिंघल, अजय चंद्रा, संजीव रस्तोगी, अक्षित त्यागी उपस्थित रहे।
वहीं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर पदाधिकारियाें संग बैठक करेंगे। इसके वह एक निजी चैनल के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे।
यह है एकता यात्रा का मार्ग
- राजकीय इंटर कालेज से शुभारंभ
- धानेश्वर चौक, सदर
- शिव चौक बांबे बाजार
- राजकीय इंटर कालेज पर समापन
