आज मेरठ पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, अलग-अलग कार्यक्रमों में होंगे शामिल

जागरण संवाददाता, मेरठ। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह गुरुवार को मेरठ पहुंचेंगे। उपमुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष शहर में ही अलग-अलग कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे।

उपमुख्यमंत्री पहले दोपहर 12 बजे कैंट विधानसभा क्षेत्र की एकता यात्रा का जीआइसी मैदान पर स्वागत करेंगे। इसके बाद वह यहीं पर जनसभा को संबोधित करेंगे। यात्रा के समापन के बाद वह शास्त्रीनगर स्थित बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित अखिल भारतीय विज्ञान मेले में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे।