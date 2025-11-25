Language
    UP के इस जिले के 100 पार्कों में खुलेंगे ओपन जिम, चमकेंगे 17 स्कूल, 49 करोड़ के विकास कार्यों का मसौदा तैयार 

    By Sanjeev Kumar Jain Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:33 AM (IST)

    नगर निगम शहर में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 100 पार्कों में ओपन जिम लगाने और इन पार्कों को और विकसित करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा शहर के 17 स्कूलों के कायाकल्प की तैयारी भी की जा रही है, ताकि शिक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार हो सके।    

    जागरण संवाददाता मेरठ। जीवन जीने की गुणवत्ता इस बात पर भी निर्भर होती है कि जहां लोग रहते हैं वहां उनको सुबह शाम टहलने के लिए पार्क हैं या नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नगर निगम अब शहर के 100 पार्कों में ओपन जिम की व्यवस्था करने जा रहा है। साथ ही उन पार्कों को और बेहतर किया जाएगा। 17 स्कूलों के कायाकल्प की भी तैयारी है।

    महापौर कैंप कार्यालय में सोमवार को महापौर हरिकांत अहलूवालिया और नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बैठक की। इसमें अवस्थापना निधि से होने वाले विकास कार्यों पर चर्चा की गई। 49 करोड़ के विकास कार्यों के प्रस्ताव निर्माण अनुभाग ने तैयार किए हैं, जिनकी सूची महापौर और नगर आयुक्त ने फाइनल कर दी है। अब इन प्रस्तावों को डीएम के सामने रखा जाएगा। अंतिम मुहर लगने के बाद टेंडर प्रक्रिया की जाएगी।

    बैठक के बाद महापौर और नगर आयुक्त ने नई सड़क पर निर्माणाधीन नगर निगम के नए भवन का निरीक्षण किया। जल निगम सीएंडडीएस के अधिकारियों को निर्देश दिया कि 30 दिसंबर तक काम पूरा करें। 26 जनवरी को नए भवन में नगर निगम को शिफ्ट किया जाना है। बैठक में मुख्य अभियंता प्रमोद कुमार सिंह और अधिशासी अभियंता शिरीष सिंह सहित अवर अभियंता भी मौजूद रहे।

    4.50 करोड़ से बनेगी व्हाइट टापिंग रोड

    सूरत की तर्ज पर शहर में रेलवे रोड, माधव पूरम रोड, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स रोड और भूमिया पुल से हापुड़ अड्डा रोड को व्हाइट टापिंग रोड बनाया गया था। इन सड़को की परफार्मेंस बरसात बाद भी बेहतर रही। जिसे देखते हुए पांचवीं सड़क नेहरू रोड से शंकर आश्रम तक की सड़क को व्हाइट टॉपिंग तकनीक से बनाया जाएगा। इस पर 4.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

    इन प्रस्तावों पर यह राशि होगी खर्च

    • प्राथमिक स्कूलों का अनुरक्षण: 2.44 करोड़
    • तीन हाइड्रोलिक एलिवेटर क्रय करने पर 2 करोड़
    • पथ प्रकाश कंट्रोल रूम विकसित करने पर 1 करोड़
    • एलईडी व हाईमास्ट लाइटों के क्रय पर 2 करोड़
    • कान्हा गोशाला का विस्तार करने पर 3.49 करोड़
    • वेंडिंग जोन की 194 दुकानें बनाने पर 5.06 करोड़
    • 100 पार्कों में ओपन जिम लगाने पर 6 करोड़
    • नगर निगम के नये भवन की आंतरिक सज्जा पर 10 करोड़
    • पल्लवपुरम में वेंकट हाल का निर्माण पर 2 करोड़
    • नई सड़क पर भूमिगत जल निकासी पर 1.65 करोड़
    • नये जोनल कार्यालय के फर्नीचर पर खर्च 2 करोड़
    • नेहरू रोड से शंकर आश्रम तक व्हाइट टॉपिंग रोड के निर्माण पर 1.44 करोड़
    • वार्ड नंबर छह के कुंडा में लाइब्रेरी का निर्माण कार्य -50 लाख