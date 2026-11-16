जनगणना 2027: आज से करें ऑनलाइन स्वगणना, इसमें आपसे पूछे गए हैं 40 सवाल

जागरण संवाददाता, मेरठ। जनगणना के दूसरे चरण की शुरूआत आज से होगी।16 से 30 नवंबर तक नागरिकों को खुद ही अपनी जनगणना करने के लिए स्वगणना का मौका दिया जा रहा है। जनगणना के वेब पोर्टल पर जाकर लोग स्वगणना कर सकेंगे। जिसमें 40 सवालों का जवाब देना होगा।

इन सवालों में प्रत्येक नागरिक को अपनी जाति, बैंक खातों का विवरण समेत तमाम जानकारियां और कोविड टीकाकरण की जानकारी भी दर्ज करनी होगी। एक दिसंबर से प्रगणक घर घर जाकर मोबाइल एप के माध्यम से इस विवरण को आगे बढ़ाएंगे तथा स्वगणना न करने वाले नागरिकों की जनगणना की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। जनपद के जनगणना कार्य के नोडल अधिकारी एडीएम वित्त कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने बताया कि जनगणना 2027 के दूसरे चरण का कार्य 16 नवंबर से शुरू हो रहा है। स्वगणना के माध्यम से नागरिक खुद अपने परिवार से संबंधित जानकारियां वेब पोर्टल पर फीड कर सकते हैं।