UP Board Exam 2026: अब इन स्कूलों को नहीं बनाया जाएगा बोर्ड परीक्षा केंद्र, UPMSP ने जारी किए निर्देश

जागरण संवाददाता, मेरठ। वर्ष-2026 की यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा केंद्र के लिए कई मानक तय किए हैं। जिन विद्यालयों में स्थायी विद्युत व्यवस्था नहीं होगी, उन्हें परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। बिजली की पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी होगी। वेबकास्टिंग के लिए विद्यालय में जेनरेटर एवं इनवर्टर होना भी जरूरी है। परीक्षा केंद्र बनाए जाने वाला विद्यालय मुख्य मार्ग व संपर्क मार्ग से भी जुड़ा होना चाहिए। संपर्क मार्ग की चौड़ाई भी 10 फीट से कम न हो।



दो बैच परीक्षा में शामिल होने पर बन सकेंगे केंद्र

मान्यता मिलने के पश्चात जिन विद्यालयों के परीक्षार्थियों के कम से कम दो बैच परिषदीय परीक्षाओं में सम्मिलित हो चुके हैं, वही विद्यालय परीक्षा केंद्र बनाने के लिए अर्ह होंगे। राजकीय विद्यालयों को इस शर्त से छूट रहेगी। परीक्षा कक्ष में एक परीक्षार्थी के लिए 20 वर्ग फीट (1.86 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल निर्धारित है। विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधन एवं उपलब्ध फर्नीचर के सापेक्ष विद्यालय की धारण क्षमता के अनुसार ही एक पाली की परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों की संख्या आवंटित की जाएगी।



एक ही प्रबंधक के विद्यालय होंगे चिह्नित

एक ही प्रबंधक व उनके परिवार की ओर से संचालित एक से अधिक विद्यालयों को चिह्नित किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसकी सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भी दी जाएगी। एक ही प्रबंधक व उनके परिवार द्वारा संचालित एक से अधिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं का परीक्षा केंद्र उसी प्रबंधक के अधीन संचालित अन्य परीक्षा केंद्र पर आवंटन किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा।



परीक्षार्थियों का पारस्परिक आवंटन नहीं

यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र पर यथासंभव एक से अधिक विद्यालय के परीक्षार्थियों को आवंटित किया जाएगा। परीक्षा केंद्र बने विद्यालयों के बीच परीक्षार्थियों का पारस्परिक आवंटन नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्र निर्धारित होने वाले बालिका विद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में यथासंभव बालक परीक्षार्थियों का आवंटन नहीं किया जाएगा।