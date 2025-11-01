Language
    यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर जरूरी अपडेट, परिषद सचिव ने जारी की समय सारिणी

    By Rajendra Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 10:13 PM (IST)

    यूपी बोर्ड ने 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा केंद्रों के ऑनलाइन निर्धारण के लिए समय-सारिणी जारी की गई है, जिसके अनुसार 10 नवंबर से केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होगी और 30 दिसंबर तक केंद्रों को अंतिम रूप दिया जाएगा। विद्यालयों को 10 नवंबर तक अपनी आधारभूत सूचनाएं वेबसाइट पर अपलोड करनी होंगी। नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए मानक तय किए गए हैं।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। यूपी बोर्ड की वर्ष-2026 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सचिव ने शनिवार को परीक्षा केंद्रों के आनलाइन निर्धारण के लिए समय-सारिणी जारी कर दी है। केंद्र निर्धारण की कार्यवाही 10 नवंबर से शुरू होगी।साथ ही 30 दिसंबर तक केंद्रों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

    नकलविहीन एवं सकुशल परीक्षा कराने के लिए मानक भी निर्धारित कर दिए हैं। बोर्ड परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए विद्यालयों की अवस्थापना संंबंधी भौतिक सत्यापन युक्त विविध सुविधाओं एवं आधारभूत सूचनाओं को परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर 10 नवंबर तक प्रधानाचार्य को अपलोड करना होगा।

    आधारभूत सूचनाओं तथा जियोलोकेशन का भौतिक सत्यापन डीएम द्वारा गठित तहसील स्तरीय समिति के माध्यम से कराए जाने की अंतिम तिथि 17 नवंबर निर्धारित की गई है। तहसील स्तरीय समिति की रिपोर्ट को जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से आनलाइन परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि 24 नवंबर रखी गई है।

    चयनित परीक्षा केंद्रों (विद्यालय छात्र आवंटन सहित) की सूची सार्वजनिक करते हुए डीएम की अध्यक्षता में गठित जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के समक्ष व परीक्षण के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि 27 नंवबर निर्धारित की गई है।

    डिबार व मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही जारी होने वाले विद्यालयों एवं अनर्ह विद्यालयों की सूची को परिषद के पोर्टल पर प्रदर्शित करने की तिथि 28 नवंबर रहेगी। आनलाइन चयनित केंद्र निर्धारण सूची को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रधानाचार्यों के परीक्षण एवं आनलाइन आपत्तियां परिषद के पोर्टल पर प्राप्त करने की तिथि 4 दिसंबर है।

    वहीं, क्षेत्रीय बोर्ड सचिव ज्योति प्रसाद ने बताया कि जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के अनुमोदन के उपरांत परिषदीय केंद्र निर्धारण समिति द्वारा परिषद के पोर्टल पर निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण होगा। साथ ही विद्यालय छात्र आवंटन सहित परीक्षा केंद्रों की सूची को अंतिम रूप प्रदान कर उसे परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि 30 दिसबंर रखी गई है। सचिव ने वर्ष-26 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण की कार्यवाही शुरू करने के लिए कहा गया है।