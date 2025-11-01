यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर जरूरी अपडेट, परिषद सचिव ने जारी की समय सारिणी

जागरण संवाददाता, मेरठ। यूपी बोर्ड की वर्ष-2026 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सचिव ने शनिवार को परीक्षा केंद्रों के आनलाइन निर्धारण के लिए समय-सारिणी जारी कर दी है। केंद्र निर्धारण की कार्यवाही 10 नवंबर से शुरू होगी।साथ ही 30 दिसंबर तक केंद्रों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

नकलविहीन एवं सकुशल परीक्षा कराने के लिए मानक भी निर्धारित कर दिए हैं। बोर्ड परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए विद्यालयों की अवस्थापना संंबंधी भौतिक सत्यापन युक्त विविध सुविधाओं एवं आधारभूत सूचनाओं को परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर 10 नवंबर तक प्रधानाचार्य को अपलोड करना होगा।

आधारभूत सूचनाओं तथा जियोलोकेशन का भौतिक सत्यापन डीएम द्वारा गठित तहसील स्तरीय समिति के माध्यम से कराए जाने की अंतिम तिथि 17 नवंबर निर्धारित की गई है। तहसील स्तरीय समिति की रिपोर्ट को जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से आनलाइन परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि 24 नवंबर रखी गई है।

चयनित परीक्षा केंद्रों (विद्यालय छात्र आवंटन सहित) की सूची सार्वजनिक करते हुए डीएम की अध्यक्षता में गठित जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के समक्ष व परीक्षण के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि 27 नंवबर निर्धारित की गई है।

डिबार व मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही जारी होने वाले विद्यालयों एवं अनर्ह विद्यालयों की सूची को परिषद के पोर्टल पर प्रदर्शित करने की तिथि 28 नवंबर रहेगी। आनलाइन चयनित केंद्र निर्धारण सूची को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रधानाचार्यों के परीक्षण एवं आनलाइन आपत्तियां परिषद के पोर्टल पर प्राप्त करने की तिथि 4 दिसंबर है।