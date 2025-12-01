Language
    18 फरवरी से शुरू हो रही हैं यूपी बोर्ड की परीक्षा... चार दिसंबर तक मांगी गईं ये आपत्ति

    By Rajendra Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:38 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं। परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, और छात्रों से 4 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी समय सारणी देख सकते हैं।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उप्र प्रयागराज ने वर्ष-2026 की यूपी बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए केंद्रों की सूची प्रस्तावित कर दी है। जिले में बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 99 केंद्र प्रस्तावित किए हैं। प्रस्तावित केंद्रों पर चार दिसंबर तक आनलाइन आपत्ति मांगी गई हैं। जिले से परीक्षा में करीब 78 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं, वर्ष-2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए 102 केंद्र बनाए गए थे।

    यूपी बोर्ड की वर्ष-2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आगामी 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं। यह परीक्षाएं आगामी 12 मार्च तक चलेंगी। परिषद ने परीक्षा के लिए जिले के 99 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए हैं। वर्ष-2025 की परीक्षा के लिए 102 केंद्र बनाए गए थे। परिषद ने केंद्रों की सूची जारी करते हुए डीएम की अध्यक्षता में गठित जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के परीक्षण एवं अनुमोदन के लिए यह सूची परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड कर दी है।

    जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार ने जिले के राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय व स्ववित्त पोषित के प्रधानाचार्यों को प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों को लेकर आदेश जारी किए हैं। कहा है कि यदि चयनित किए केंद्रों को लेकर कोई आपत्ति हो तो अपना आनलाइन प्रत्यावेदन माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ही चार दिसंबर तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। डीआइओएस ने छात्र आवंटन के साथ परीक्षा केंद्रों की सूची प्रधानाचार्यों को भेजी है।

    परिषद सचिव भगवती सिंह ने निर्देश जारी किए हैं कि जिला विद्यालय निरीक्षक प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण करके उनका निस्तारण करते हुए जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति से अनुमोदित व संस्तुति सहित सूची व आख्या परिषद की वेबसाइट पर आगामी-11 दिसंबर-25 तक आनलाइन अग्रसारित करेंगे। क्षेत्रीय बोर्ड सचिव को भी परीक्षा केंद्रों की सूची भेजी गई है।