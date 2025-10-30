सतत जीवनशैली और जिम्मेदार उपभोग को बढ़ावा दिया है तो दें जानकारी...सुझाव भी आमंत्रित हैं
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों से मिशन लाइफ के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी मांगी है। प्रधानमंत्री मोदी के मिशन लाइफ का उद्देश्य लोगों को सचेत और जिम्मेदार बनाना है। इसके तहत ऊर्जा और पानी की बचत जैसे सात विषयों पर जागरूकता फैलानी है। यूजीसी का मानना है कि इससे ग्रीन कैंपस बनेंगे और छात्रों में सतत जीवनशैली की भावना मजबूत होगी।
जागरण संवाददाता, मेरठ। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को जनआंदोलन बनाने की दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों से मिशन लाइफ (लाइफस्टाइल फार एनवायरनमेंट) के तहत की जा रही पहलों की जानकारी मांगी है। आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों से अपील की है कि वे अपने-अपने परिसरों में चल रहे जागरूकता अभियानों, स्थिरता परियोजनाओं, अनुसंधान कार्यों और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों का विवरण साझा करें।
यूजीसी सचिव प्रोफेसर मनीष आर. जोशी के अनुसार यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से शुरू किए गए मिशन लाइफ के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका मकसद लोगों और संस्थानों को 'बेहिसाब उपभोग' की जगह 'सचेत और जिम्मेदार उपयोग' अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
इन सात प्रमुख थीम पर करना है जागरूक
-ऊर्जा की बचत
-पानी की बचत
-सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग न करना
-अपशिष्ट कम करना
-ई-वेस्ट कम करना
-सतत खाद्य प्रणालियों को अपनाना
-स्वस्थ जीवनशैली अपनाना
राष्ट्रीय योजना का हिस्सा यह अभियान
यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि इन विषयों पर चल रही कैंपस-स्तरीय पहलें, प्रमुख योजनाएं, शोध कार्य और सामुदायिक जुड़ाव से जुड़ी जानकारियां मिशन लाइफ के राष्ट्रीय दस्तावेजीकरण अभियान में शामिल की जाएंगी। आयोग ने सभी संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे 31 अक्तूबर तक अपने मिशन लाइफ से संबंधित कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें। इन रिपोर्टों को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की मिशन लाइफ से संबद्ध योजनाओं के अनुरूप तैयार करने को कहा गया है।
पर्यावरणीय चेतना को मिलेगी नई दिशा
यूजीसी का मानना है कि यह पहल न केवल विश्वविद्यालय परिसरों को हरित और पर्यावरण-अनुकूल (ग्रीन कैंपस) बनाने की दिशा में सहायक होगी, बल्कि छात्रों और शिक्षकों में सतत जीवनशैली और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की भावना भी मजबूत करेगी। मिशन लाइफ एक ऐसा आंदोलन है जो 'एक पृथ्वी–एक परिवार–एक भविष्य' की भावना को साकार करने की दिशा में भारत के नेतृत्व को और सशक्त बनाता है।
