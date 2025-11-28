Language
    मेरठ में पूर्व प्रधान के बेटे की वॉलीबाल खेलते समय मौत, अचानक सीने में हुआ था दर्द

    By Vinod Phogat Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 09:54 PM (IST)

    सरधना के खिर्वा-जलालपुर गांव में दिलशाद कुरैशी नामक एक 42 वर्षीय व्यक्ति की वालीबॉल खेलते समय अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। वह पूर्व प्रधान सगीर कुरैशी के बेटे थे। खेलते समय उनके सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दिलशाद हैदराबाद में कपड़ों का काम करते थे।

    संवाद सूत्र, सरधना। खिर्वा-जलालपुर गांव में गुरुवार शाम 42 वर्षीय युवक दिलशाद कुरैशी की वालीबाल खेलने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। दिलशाद गांव के पूर्व प्रधान सगीर कुरैशी का पुत्र था और रोजाना गांव के युवकों के साथ मैदान में खेलता था।

    ग्रामीणों के अनुसार गुरुवार को दिलशाद युवाओं के साथ गांव के बाहरी छोर पर स्थित खेल मैदान में वालीबाल खेलने गया था। कुछ देर खेलने के बाद वह मैदान के किनारे जाकर आराम करने लगा। बताया कि वह घर जाने को पास में एक पेड़ पर रखी जर्सी को उतारने लगा। तभी उसके सीने में दर्द हुआ और नीचे गिर गया।

    मौके पर मौजूद युवकों ने तुरंत उसके स्वजन को सूचना दी। स्वजन मौके पर पहुंचे और दिलशाद को बेहोशी की हालत में मोदीपुरम स्थित एसडी ग्लोबल अस्पताल में ले गए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई इरफान ने बताया कि चिकित्सक के अनुसार दिलशाद की मौत हार्ट फेल होने से हुई है।

    दिलशाद हैदराबाद में कपड़े बेचने का काम करता था और शुक्रवार सुबह वह जाने वाला था। उसकी अचानक मौत से स्वजन में कोहराम मच गया। दिलशाद के छह बच्चे माज, जैद, रुकैया, अबुजर, उजैफ, अली व पत्नी शबनम हैं। शुक्रवार को गमगीन माहौल में दिलशाद के शव को सिपुर्द-ए-खाक कर दिया गया।