मेरठ में पूर्व प्रधान के बेटे की वॉलीबाल खेलते समय मौत, अचानक सीने में हुआ था दर्द

संवाद सूत्र, सरधना। खिर्वा-जलालपुर गांव में गुरुवार शाम 42 वर्षीय युवक दिलशाद कुरैशी की वालीबाल खेलने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। दिलशाद गांव के पूर्व प्रधान सगीर कुरैशी का पुत्र था और रोजाना गांव के युवकों के साथ मैदान में खेलता था।

ग्रामीणों के अनुसार गुरुवार को दिलशाद युवाओं के साथ गांव के बाहरी छोर पर स्थित खेल मैदान में वालीबाल खेलने गया था। कुछ देर खेलने के बाद वह मैदान के किनारे जाकर आराम करने लगा। बताया कि वह घर जाने को पास में एक पेड़ पर रखी जर्सी को उतारने लगा। तभी उसके सीने में दर्द हुआ और नीचे गिर गया।

मौके पर मौजूद युवकों ने तुरंत उसके स्वजन को सूचना दी। स्वजन मौके पर पहुंचे और दिलशाद को बेहोशी की हालत में मोदीपुरम स्थित एसडी ग्लोबल अस्पताल में ले गए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई इरफान ने बताया कि चिकित्सक के अनुसार दिलशाद की मौत हार्ट फेल होने से हुई है।