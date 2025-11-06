मेरठ-करनाल हाईवे पर रौंगटे खड़े कर देने वाला एक्सीडेंट, स्कूटी 100 मीटर तक घिसटी; 2 छात्रों की मौत

पुलिस ने मौके से ट्रैक्टर टाली को कब्जे में लिया और आरोपित चालक को गिरफ्तार कर लिया। स्कूटी चलाते समय तीनों ने हेलमेट नहीं पहना था। यदि हेलमेट पहना होता तो उनकी जान बच सकती थी। दोनों के सिर में चोट लगने से मौत हुई। सरूरपुर थाना क्षेत्र के गांव पांचली बुजुर्ग गांव निवासी 22 वर्षीय हर्षित पुत्र रामबीर और 21 वर्षीय नितिन पुत्र पवन जसड़ सुल्तान नगर स्थित राजकीय पालिटेक्निक कालेज में द्वितीय वर्ष के छात्र थे। गुरुवार को हर्षित, नितिन और गांव का ही आयुष पुत्र अशोक स्कूटी से मेरठ गए थे।

आयुष गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने तीनों को सीएचसी पहुंचाया। जहां से स्वजन घायल आयुष को मोदीपुरम स्थित एसडीएस ग्लोबल हास्पिटल में भर्ती करा गए। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दी।



इकलौता था हर्षित, कर रहा था सरकारी नौकरी की तैयारी



हर्षित के पिता रामबीर ने बताया कि हर्षित उनका इकलौता बेटा था। उसकी तीन बहनें हैं। बड़ी बहन मीनू की शादी हो चुकी है। जबकि हिमांशी और यशी छोटी हैं। परिवार हिमांशी की शादी के रिश्ते देख रहा था। हर्षित सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयार कर रहा था। बेटे की मौत से पूरा परिवार गम में डूब गया है। सीएचसी पहुंची मां अनिता बेटे के शव को देख बार-बार बेहोश हो रही थीं।



नितिन कर रहा था दिल्ली पुलिस की तैयारी



नितिन के पिता पवन ने बताया कि वह पालिटेक्निक द्वितीय वर्ष का छात्र था और दिल्ली पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहा था। उसका बड़ा भाई शिवा हाल ही में यूपी पुलिस में भर्ती हुआ है और फिलहाल मुरादाबाद में ट्रेनिंग पर है। छोटी बहन मीनू मां ममता के साथ घर पर रहती है। पिता पवन जसड़ सुल्तान नगर में एक हलवाई की दुकान पर मजदूरी करते हैं।