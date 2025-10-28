Language
    ट्रक की चपेट में आने से छात्रा की मौत, डीएलएड की परीक्षा देने जा रही थी, सड़क पर दूर तक घिसटने से हुई गंभीर

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 07:03 PM (IST)

    मेरठ के मलियाना पुल पर एक दर्दनाक हादसे में, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिस पर सवार होकर पिता अपनी दो बेटियों को डीएलएड की परीक्षा दिलाने जा रहे थे। इस हादसे में छोटी बेटी निक्की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता और बड़ी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ट्रक और ड्राइवर की तलाश कर रही है।

    ट्रक की चपेट में आने से छात्रा की मौत। (प्रतीकात्मक फोटो)


    जागरण संवाददाता, मेरठ। रेलवे रोड के मलियाना पुल से उतरते समय बेकाबू ट्रक ने आगे चल रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक काफी दूरी तक सड़क पर घिसटती चली गई। तब भी चालक ने ट्रक रोकने के बजाए उनके ऊपर को उतारकर फरार हो गया। यह हादसा सुबह साढ़े आठ बजे हुआ है। दोनों बहनें अपने पिता के संग बागपत से बाइक पर सवार होकर डीएन कालेज में डीएलएड की परीक्षा देने आईं थीं। हादसे में छोटी बहन की मौत हो गईं, जबकि बड़ी बहन और पिता गंभीर रुप से घायल है। दोनों को बागपत के सर्वोदय अस्पताल में शिफ्ट करा लिया गया।
    बागपत के शुगर मिल निवासी सुरेंद्र सिंघल टेलर की दुकान करते हैं। उनका बड़ा बेटा अजय सिंघल ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के तकनीकी इंजीनियर हैं। अजय ने बताया कि उसकी दो छोटी बहन 23 वर्षीय सोनाली सिंघल और 21 वर्षीय निक्की सिंघल को डीएलएड की परीक्षा में शामिल होना था। मंगलवार को सुबह पिता सुरेंद्र सिंघल दोनों बेटियों को बाइक पर बैठाकर बागपत से डीएन कालेज रेलवे रोड मेरठ आ रहे थे।

    बागपत रोड पर मलियाना फ्लाइओवर से उतरते समय पीछे से तेजगति ट्रक ने सुरेंद्र सिंघल की बाइक को टक्कर मार दी। सुरेंद्र और बाइक पर बेटी सोनाली एवं निक्की काफी दूर तक घिसटते चले गए। उसके बाद भी चालक ने ट्रक को नहीं रोका। बल्कि निक्की सिंघल के ऊपर से उतारकर फरार हो गया। निक्की सिंघल की मौके पर ही मौत हो गईं। हालांकि भीड़ की मदद से तीनों को पास के साईं अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनाली के सिर में गंभीर चोट लगी हैं, जबकि सुरेंद्र सिंघल के कंधे और पैर की हड्डी टूटी हुई है। घटना की सूचना पर बागपत से उनका परिवार मौके पर पहुंचा। सोनाली और सुरेंद्र को उपचार कराने के बाद बागपत के सर्वेादय अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है। पुलिस ने निक्की सिंघल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इंस्पेक्टर महावीर सिंह ने बताया कि हादसे को अंजाम देने वाला ट्रक टीपीनगर क्षेत्र का है। उसकी जानकारी मिल गई है। ट्रक को बरामद करने और चालक की गिरफ्तारी को पुलिस लगा दी गई है।
    शिक्षक बनना चाहती थी निक्की सिंघल
    सुरेंद्र सिंघल की तीन बेटियां और एक बेटा है। सबसे बड़ी बेटी मीनाक्षी और बेटे अजय की शादी हो चुकी है। सोनाली और निक्की दोनों ही डीएलएड की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। दोनों को परीक्षा केंद्र डीएन कालेज में लगा था। इसलिए बागपत से दोनों बेटियों को उनके पिता बाइक पर बैठाकर परीक्षा दिलाने ला रहे थे। भाई अजय ने बताया कि निक्की पढ़ाई में अच्छी थी। उसके मन में शुरू से ही शिक्षक बनने की चाह थी। देर शाम पोस्टमार्टम के बाद निक्की का शव घर पर पहुंचा। तब परिवार में कोहराम मच गया।