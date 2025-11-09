कान में लगे थे ईयर फोन, इस तरह कर रहा था रेलवे ट्रैक पार... और हो गया हादसा

संवाद सूत्र, जागरण, सरधना (मेरठ)। मुंबई से आए सरधना निवासी युवक शुक्रवार देर रात मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन पर हादसे का शिकार हो गया। प्लेटफार्म से बाहर निकलने के लिए शार्टकट अपनाने की कोशिश में युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे की सूचना से स्वजन में कोहराम मच गया।

कस्बे के मुहल्ला बैरून सराय निवासी 35 वर्षीय जमीर पुत्र यासीन मुंबई में रहकर कपड़े की फेरी लगाकर परिवार का पालन-पोषण करता था। घर में एक विवाह समारोह के कारण वह शुक्रवार को ट्रेन से मुंबई से लौट रहा था। देर शाम मेरठ कैंट स्टेशन पर उतरने के बाद उसने स्टेशन से बाहर निकलने के लिए रेलवे ट्रैक पार करने का शार्टकट रास्ता चुना। बताया गया कि उस समय उसके कान में ईयरफोन लगे थे।