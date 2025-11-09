Language
    कान में लगे थे ईयर फोन, इस तरह कर रहा था रेलवे ट्रैक पार... और हो गया हादसा

    By Anuj Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 03:27 PM (IST)

    मुंबई से घर लौटते समय मेरठ कैंट स्टेशन पर एक दुखद हादसा हुआ। सरधना निवासी जमीर रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वह मुंबई में कपड़े की फेरी लगाकर परिवार का पालन-पोषण करता था। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।

    मुंबई से आए सरधना निवासी युवक शुक्रवार देर रात मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन पर हादसे का शिकार हो गया।

    संवाद सूत्र, जागरण, सरधना (मेरठ)। मुंबई से आए सरधना निवासी युवक शुक्रवार देर रात मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन पर हादसे का शिकार हो गया। प्लेटफार्म से बाहर निकलने के लिए शार्टकट अपनाने की कोशिश में युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे की सूचना से स्वजन में कोहराम मच गया।

    कस्बे के मुहल्ला बैरून सराय निवासी 35 वर्षीय जमीर पुत्र यासीन मुंबई में रहकर कपड़े की फेरी लगाकर परिवार का पालन-पोषण करता था। घर में एक विवाह समारोह के कारण वह शुक्रवार को ट्रेन से मुंबई से लौट रहा था। देर शाम मेरठ कैंट स्टेशन पर उतरने के बाद उसने स्टेशन से बाहर निकलने के लिए रेलवे ट्रैक पार करने का शार्टकट रास्ता चुना। बताया गया कि उस समय उसके कान में ईयरफोन लगे थे।

    पीछे से आ रही ट्रेन की आवाज वह सुन नहीं सका और वह ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोग जबतक उसे उपचार को अस्पताल ले जाने का प्रयास कर रहे थे। तबतक उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ देर बाद जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव के पास से मिले आधार कार्ड से पहचान की और स्वजन को सूचना दी। शनिवार सुबह पोस्टमार्टम पहुंचने के बाद स्वजन ने गमगीन माहौल में सिपुर्दे खाक दिया।