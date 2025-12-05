हादसे में पत्नी की मौत, अधिवक्ता की हालत गंभीर... बिजली बंबा चौकी के सामने खंभे से जा टकराई कार
मेरठ में बिजली बंबा चौकी के पास एक सड़क हादसे में एक अधिवक्ता की पत्नी की मौत हो गई और अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी कार एक बिजली के खंभे से ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता मेरठ। लोहियानगर थाना क्षेत्र में हापुड़ रोड पर रात के समय शादी समारोह से लौटते समय अधिवक्ता की कार खंभे से टकरा गई। हादसे में कार सवार उनकी पत्नी की मौके पर मौत हो गई, जबकि अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल है। अधिवक्ता के छोटे भाई मोदीनगर थाने में सिपाही हैं।
हापुड़ के रहने वाले मुकेश त्यागी अधिवक्ता हैं। मुकेश त्यागी गुरुवार को पत्नी अनीता के साथ मेरठ में अपनी रिश्तेदारी के एक शादी समारोह में आए हुए थे। रात करीब 12:00 बजे वे वापस हापुड़ लौट रहे थे। बिजली बंबा चौकी के समीप हापुड़ रोड पर उनकी तेज रफ्तार कार खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
कार में सवार अधिवक्ता की पत्नी अनीता की मौत हो गई। अधिवक्ता को गंभीर रूप से घायल अवस्था में आनंद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। अधिवक्ता के भाई हरीश त्यागी मोदीनगर थाने में सिपाही है। घटना के बाद परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में ले लिया है।
