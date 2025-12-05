हादसे में पत्नी की मौत, अधिवक्ता की हालत गंभीर... बिजली बंबा चौकी के सामने खंभे से जा टकराई कार

जागरण संवाददाता मेरठ। लोहियानगर थाना क्षेत्र में हापुड़ रोड पर रात के समय शादी समारोह से लौटते समय अधिवक्ता की कार खंभे से टकरा गई। हादसे में कार सवार उनकी पत्नी की मौके पर मौत हो गई, जबकि अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल है। अधिवक्ता के छोटे भाई मोदीनगर थाने में सिपाही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हापुड़ के रहने वाले मुकेश त्यागी अधिवक्ता हैं। मुकेश त्यागी गुरुवार को पत्नी अनीता के साथ मेरठ में अपनी रिश्तेदारी के एक शादी समारोह में आए हुए थे। रात करीब 12:00 बजे वे वापस हापुड़ लौट रहे थे। बिजली बंबा चौकी के समीप हापुड़ रोड पर उनकी तेज रफ्तार कार खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।