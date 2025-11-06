Meerut: सड़क पार कर रही अस्सी साल की महिला को बाइक ने टक्कर मारी, मौत
मेरठ में यूनिवर्सिटी रोड पर एलआईसी पेट्रोल पंप के सामने सड़क पार कर रही 80 वर्षीय महिला को बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बाइक सवार युवकों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला पांडव नगर की निवासी थी और काम से लौट रही थी।
जागरण संवाददाता, मेरठ। यूनिवर्सिटी रोड पर एलआइसी पेट्रोल पंप के सामने सड़क पार करती 80 साल की महिला को बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने तत्काल ही दोनों बाइक सवार युवकों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। महिला के परिवार की तरफ से दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
पांडव नगर निवासी कमला रानी पत्नी नत्थू सिंह आसपास कालोनी में घरों के अंदर काम करती थी। शाम पांच बजे महिला घरों में काम करने के बाद घर लौट रही थी। साकेत में एलआइसी पेट्रोल पंप के सामने से कमला रानी सड़क पार कर रही थी। तभी बाइक पर सवार होकर तेजगति से लालकुर्ती निवासी अर्पित और सरधना निवासी अभिषेक एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे।
अर्पित बाइक चला रहा था। अर्पित ने बाइक से कमला रानी को जोरदार टक्कर मारी। उसके बाद असंतुलित होकर बाइक सवार खुद भी गिर गए। भीड़ ने दोनों बाइक सवारों को पकड़ लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बाइक सवारों को पकड़ लिया। साथ ही बाइक भी कब्जे में ले ली। महिला को उठाकर अस्पताल ले जा रहे थे।
रास्ते में कमला रानी ने दम तोड़ दिया। उसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरने के बाद मर्चरी भेजा दिया। सीओ अभिषेक तिवारी ने बताया कि सड़क पार करते हादसे में महिला की मौत पर बाइक सवार युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों को पुलिस ने मौके से ही हिरासत में ले लिया था। उनका भी मेडिकल कराया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।