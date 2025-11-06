Meerut: सड़क पार कर रही अस्सी साल की महिला को बाइक ने टक्कर मारी, मौत

जागरण संवाददाता, मेरठ। यूनिवर्सिटी रोड पर एलआइसी पेट्रोल पंप के सामने सड़क पार करती 80 साल की महिला को बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने तत्काल ही दोनों बाइक सवार युवकों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। महिला के परिवार की तरफ से दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।



पांडव नगर निवासी कमला रानी पत्नी नत्थू सिंह आसपास कालोनी में घरों के अंदर काम करती थी। शाम पांच बजे महिला घरों में काम करने के बाद घर लौट रही थी। साकेत में एलआइसी पेट्रोल पंप के सामने से कमला रानी सड़क पार कर रही थी। तभी बाइक पर सवार होकर तेजगति से लालकुर्ती निवासी अर्पित और सरधना निवासी अभिषेक एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे।