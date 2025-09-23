Language
    वंदे भारत की चपेट में आने से युवक की मौत, शव के पास पड़ा मिला ये सामान देखकर लोगों के उड़े होश

    By Vinod Phogat Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 03:12 PM (IST)

    मेरठ के लोहियानगर में वंदे भारत की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। शव के पास बीयर की केन मिली। वहीं जानी थाना क्षेत्र में एक बालिका के जबड़े में गोली लगी जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    वंदे भारत की चपेट में आने से युवक की मौत, पास में मिली बीयर की केन

    जागरण संवाददाता, मेरठ। लोहियानगर थाना क्षेत्र नूरनगर हाल्ट के पास वंदे भारत की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। शव के पास बीयर की केन, नमकीन और दिलबाग पड़ा हुआ मिला। घंटों तक सीमा विवाद को लेकर तीन थानों की पुलिस आपस में उलझ़ती रही। बाद में लोहियानगर थाना पुलिस ने शव को मर्चरी में रखवा दिया है।

    सोमवार रात में नूर नगर हाल्ट के पास करीब नौ बजे वंदे भारत की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। लोगों ने रेलवे लाइन के पास शव पड़ा देख पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची लोहियानगर पुलिस ने घटना स्थल अपने क्षेत्र का नहीं होने की बात कहते हुए लिसाड़ी गेट पुलिस को सूचना दी।

    वहीं, हादसे की सूचना मिलने पर जीआरपी भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद घंटों तक तीनों थानों की पुलिस सीमा विवाद को लेकर आपस में उलझती रही। मामला अधिकारियों के संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने लोहियानगर पुलिस को पंचनामा भरने की बात कही।

    लोहियानगर पुलिस ने शव के पास बीयर की केन, नमकीन और दिलबाग बरामद किया। काफी देर तक शव की पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। थाना प्रभारी योगेश चंद्र का कहना है कि युवक की उम्र करीब 25 वर्ष है। उसके हाथ पर परमीश किंग लिखा हुआ है। फिलहाल शव को मर्चरी में रखवाया गया है। पहचान करने के प्रयास किए जा रहे है।

    घर में चली गोली, बालिका के जबड़े में फंसी

    जानी थाना क्षेत्र के गांव पांचली ख्रुर्द में एक घर में गोली चल गई। गोली सात वर्षीय बालिका के जबड़े में जा लगी। स्वजन ने पुलिस को सूचना दिए बिना बालिका को केएमसी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पर उसका उपचार चल रहा है।

    थाना प्रभारी महेश चंद्र राठौर ने बताया कि पांचली खुर्द गांव निवासी कल्लू के घर में 17 सितंबर को अचानक गोली चल गई थी। गोली कल्लू की सात वर्षीय बेटी यशी के जबड़े में लग गई थी। स्वजन ने पुलिस को सूचना नहीं दी।

    अस्पताल से सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी को मौके पर भेजा गया था। मामले की जांच की जा रही है कि कल्लू के घर में तमंचा कहा से आया और गोली किसके हाथ चली। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।