    सोफीपुर से गांधीबाग तक 23 दिन यातायात रहेगा वन-वे... यह है वजह

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:01 PM (IST)

    सोफीपुर से गांधीबाग तक सड़क निर्माण के कारण 23 दिनों के लिए यातायात वन-वे रहेगा। वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। यातायात पुलिस ने नागरिकों से सहयोग करने की अपील की है ताकि निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल सके और लोगों को कम असुविधा हो।

    सोफीपुर से गांधीबाग तक सड़क निर्माण के कारण 23 दिनों के लिए यातायात वन-वे रहेगा। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। रुड़की रोड पर छावनी क्षेत्र में टेरिटोरियल आर्मी (प्रादेशिक सेना) भर्ती के चलते सोफीपुर से गांधीबाग तक यातायात पुलिस ने शनिवार रात से 15 दिसंबर तक वनवे कर दिया है। जैसे ही यह व्यवस्था लागू हुई तो रुड़की रोड पर जाम लग गया। जाम के चलते लोगों को 10 मिनट की दूरी तय करने में आधा घंटे का समय लग रहा है।

    एसपी यातायात राघवेंद्र मिश्र ने बताया कि टेरिटोरियल आर्मी भर्ती में आए अभ्यर्थियों की सुरक्षा के चलते सोफीपुर से गांधीबाग तक शनिवार वनवे किया है। रुड़की रोड पर कई दिनों से चल रही टेरिटोरियल आर्मी को लेकर यहां जाम के हालात बन रहे थे। ऐसे में यह मार्ग वनवे किया है। एसपी यातायात का कहना है कि यह भर्ती आगामी 15 दिसंबर तक चलेगी।