सोफीपुर से गांधीबाग तक 23 दिन यातायात रहेगा वन-वे... यह है वजह

जागरण संवाददाता, मेरठ। रुड़की रोड पर छावनी क्षेत्र में टेरिटोरियल आर्मी (प्रादेशिक सेना) भर्ती के चलते सोफीपुर से गांधीबाग तक यातायात पुलिस ने शनिवार रात से 15 दिसंबर तक वनवे कर दिया है। जैसे ही यह व्यवस्था लागू हुई तो रुड़की रोड पर जाम लग गया। जाम के चलते लोगों को 10 मिनट की दूरी तय करने में आधा घंटे का समय लग रहा है।