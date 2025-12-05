ऐसे वाहनों से लिया गया 2 गुना Toll, यूपी में टोल प्लाजा की 2 लेन चलानी पड़ी रिवर्स
मेरठ में शादियों के मौसम के कारण सड़कों पर जाम की समस्या बढ़ गई है। गुरुवार को दून हाईवे पर सिवाया टोल प्लाजा पर लंबा जाम लगा, जिसके चलते दो लेन को रि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। शादियों के सीजन में शहर की सड़कों और गलियाें से लेकर हाईवे तक जाम देखने को मिल रहा है। गुरुवार को भी दून हाईवे पर सिवाया टोल प्लाजा के अलावा कई जगह जाम लगा। गुरुवार को जाम की वजह से सिवाया टोल प्लाजा पर दो लेन रिवर्स चलानी पड़ी।
टोल पर वाहनों की कतार लगने का एक कारण यह भी रहा कि करीब पांच फीसदी वाहनों पर फास्टैग नहीं था, अथवा बैलेंस न होने पर वह ब्लैकलिस्ट था। टोल लेने पर उनकी कर्मचारियों से बहसबाजी हुई। टोल पर दौराला पुलिस और हाईवे पर अन्य जगह संबंधित थाना अथवा ट्रैफिक पुलिस ने जाम खुलवाया।
प्रत्येक वीकेंड पर शनिवार और रविवार को दून हाईवे पर अक्सर जगह-जगह जाम लगता है। मगर, फिलहाल शादियों के सीजन की वजह से जाम लगभग हर रोज दिखाई दे रहा है। गुरुवार शाम सिवाया टोल प्लाजा पर दोनों ओर वाहनों की कतार लगी। मगर, सबसे अधिक वाहन मुजफ्फरनगर की ओर से मेरठ आने वाली सभी लेन पर थे।
सबसे अधिक चौपहिया वाहनों की संख्या थी। जिस वजह से मेरठ आने के लिए दो लेन रिवर्स चलाई, साथ ही अतिरिक्त दस कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई। वाहनों की कतार भराला झाल को पार का दौराला फ्लाईओवर की ओर लगी हुई थी। दौराला पुलिस ने टोल पर बेतरतीब जा रहे वाहनों को कतारबद्ध कराकर निकलवाया।
साथ ही जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं थे, अथवा फास्टैग के बावजूद बैलेंस न होने पर ब्लैक लिस्ट थे,ऐसे वाहनों से टोल कर्मियों ने दो गुना टोल देने को कहा, जिस पर उनकी बहसबाजी हुई। पुलिस ने वाहन चालकों को समझाकर शांत किया। फिर वाहन चालक टोल फीस देकर वह निकले।
इसी तरह दुल्हैड़ा चौकी कट, एसडीएस ग्लोबल हास्पिटल कट, पल्लवपुरम फेज-वन कट, रुड़की रोड, हाईवे चौकी के पास, दायमपुर और खड़ौली कट पर जाम रहा। सिवाया टोल प्लाजा के वरिष्ठ मैनेजर अनुज सोम ने बताया कि शादियों के वाहनों से जाम का असर रहा। अतिरिक्त दस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई, साथ ही दौराला पुलिस ने भी व्यवस्था संभाली।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।