हापुड़ रोड को दिल्ली रोड से जोड़ने वाले बाईपास की तरफ चले गए तो हो जाएंगे परेशान, रेंगकर चल रहे वाहन
मेरठ में हापुड़ रोड को दिल्ली रोड से जोड़ने वाला बिजलीबंबा बाईपास जाम से त्रस्त है। रोजाना जाम के कारण वाहन रेंग-रेंग कर चलते हैं, जिससे वाहन चालक परे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। हापुड़ रोड को दिल्ली रोड से जोड़ने वाला बिजलीबंबा बाईपास अब जाम रोड के रूप में तब्दील हो गया है। इस मार्ग पर जाम केकारण प्रतिदिन वाहन रेंगकर चल रहे है। मार्ग के दोनों तरफ पुलिस चौकी होने के बावजूद जाम से निजात नहीं मिल पा रही है। जाम में फंसे वाहन चालक आपस में नोंकझोक करते नजर आते है। बुधवार को भी इस मार्ग पर जुर्रानपुर फाटक के दोनों ओर वाहनों की कतार लगी रही।
साढ़े सात किमी के इस मार्ग पर तीन थानों की सीमा लगती है। इसके अलावा शाप्रिक्स माल, जुर्रानपुर फाटक व हापुड़ रोड पर यातायात पुलिस तैनात रहती है। फिर भी इस मार्ग पर प्रतिदिन जाम लगा रहता है। शाम के समय तो इस मार्ग पर कई किमी लंबा जाम लग जाता है। यातायात व्यवस्था बनाने में ट्रैफिक पुलिस ही जूझती नजर आती है। तीनों थानों की पुलिस नदारद रहती है।
एसपी यातायात राघवेंद्र मिश्र इस मार्ग पर जाम से निजात दिलाने को कई बार प्लान बना चुके है, लेकिन हर प्लान बेनतीजा रहे। बुधवार दोपहर में जुर्रानपुर फाटक पर दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। जिस कारण घंटों तक वाहन रेंग-रेंगकर चलते रहे। जाम में फंसे वाहन चालकों ने इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। जिसके बाद पुलिस अलर्ट हुई और मौके पर पहुंचकर व्यवस्था बनाकर दोनों तरफ से एक-एक कर वाहन निकलवाएं।
तब जाकर करीब 40 मिनट बाद यातायात व्यवस्था बन पाई। एसपी यातायात राघवेंद्र मिश्र का कहना है कि बिजलीबंबा बाईपास पर वाहनों का दबाव अधिक होने के कारण दिन में एक-दो बार जाम के हालात बन जाते है। जुर्रानपुर फाटक के पास यातायात पुलिस तैनात रहती है। पुलिस टीम तत्काल व्यवस्था बनाकर वाहनों को निकलवा देती है।
