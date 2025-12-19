दिल्ली-दून हाईवे पर गलत दिशा से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से छात्र घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती 

संवाद सूत्र, दौराला। दिल्ली दून हाईवे स्थित वलीदपुर गांव के सामने छात्र की बाइक में शुक्रवार को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल छात्र को मोदीपुरम स्थित एसडीएस ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

खतौली के लोहड्डा गांव निवासी घायल छात्र के पिता उपेंद्र सिंह ने बताया कि उसका बेटा आदित्य शुक्रवार को वह अपनी बाइक पर सवार होकर कालेज जा रहा था। वलीदपुर गांव के सामने गलत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर भाग निकला। छात्र की अस्पताल में हालत गंभीर बनी हुई है। पिता ने थाने पर तहरीर दी है। दौराला इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

कोहरा शुरू होते ही ट्रैक्टर ट्राली पर लगाए रिफ्लेक्टर टेप कोहरे से होने वाली दुर्घटना को रोकने व सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शुक्रवार को सकौती स्थित आईपीएल चीनी मिल अधिकारियों ने किसानों के ट्रैक्टर ट्राली, बुग्गी पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए। वाहन चालकों को गन्ने से भरे वाहनों के पीछे रेडियम लगा कपड़ा लगाने के निर्देश दिए, जिससे पीछे से आ रहे वाहन कोहरे के कारण एक दूसरे से न टकराए।