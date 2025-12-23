Meerut Top News : मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 23 दिसंबर 2025 की शाम तक सुर्खियों में रहीं

जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास के जिलों में आज कई प्रमुख मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं। भावनपुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, हत्या का आरोप मेरठ : भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव मानपुर निवासी 22 वर्षीय आकाश पुत्र बिजेंद्र का शव पेड़ से लटका मिला। मौके पर पहुंचे युवक के स्वजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए वहां हंगामा कर दिया। पुलिस ने पीड़ित स्वजन को शांत कराते हुए शव को मर्चरी भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करने की बात कही।

डमी मरीज के नाम पर बीमा कंपनियों से क्लेम लेने वाले तीन पकड़े मेरठ : नौचंदी थाना पुलिस ने डमी मरीजों के नाम पर बीमा कंपनियों से क्लेम लेने वाले तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। शुभकामना अस्पताल के मालिक आरोपित मोहम्मद अख्तर व अमित मलिक अपने एक साथी के साथ मिलकर यह कारनामा करते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

उद्यमी से 3.9 करोड़ की ठगी में गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार मुजफ्फरनगर : उद्यमी के साथ 3.9 करोड़ की ठगी मामले में आनलाइन लुटेरे गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित नेपाल के नंबर से लोगों के फोन में एपीके फाइल भेजकर फोन हैक करता था। आरोपित मोहम्मद खालिद वर्तमान निवासी साईंपुरम बस्ती नगर कोतवाली बाराबंकी, मूलनिवासी दिलदार नगर गाजीपुर का नेपाल में आना जाना लगा रहता था। इसके पास फोन और मोबाइल नंबर भी नेपाल का ही मिला है। पुलिस ने इसे बाराबंकी में इसके घर से पकड़ा है।

मोबाइल टावर की सीढ़ी पर लटका मिला चौकीदार का शव बिजनौर : शहर में नेहरू स्टेडियम के सामने साकेत कालोनी में एयरटेल का मोबाइल टावर है। धामपुर के देवी कालोनी निवासी 53 वर्षीय मुकेश शर्मा पुत्र विशंभर दत्त शर्मा अपने भतीजे केशव के साथ मोबाइल टावर पर चौकीदारी करता था। सोमवार को भतीजा केशव मेरठ प्रतियोगी परीक्षा देने गया था। मंगलवार सुबह आसपास के लोग ने देखा कि चौकीदार मुकेश शर्मा का शव टावर की सीढ़ी के सहारे गमछे से लटका हुआ है। सूचना पर सीओ सिटी संग्राम सिंह व शहर कोतवाली धर्मेंद्र सोलंकी ने मौके पर पहुंच गए। जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पांच हजार की रिश्वत लेते राजस्व लेखपाल गिरफ्तार बिजनौर : किसान से खतौनी में नाम और उम्र बदलने के नाम पर पांच हजार रुपये लेने के आरोप में मंगलवार को एंटी करप्शन की टीम ने सदर तहसील के राजस्व लेखपाल रविंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया है। टीम सदर तहसील स्थित लेखपाल के आफिस से रंगे हाथों पकड़कर शहर कोतवाली ले गई। घंटों लेखपाल और किसान से शहर कोतवाली में पूछताछ की गई। हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव ननुपुरा निवासी धमेंद्र ने शहर कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

भाकियू कार्यकर्ताओं ने पुलिस जीप से आरोपित को खींचा, पुलिस का लाठीचार्ज बिजनौर : किरतपुर पुलिस ने जान लेवा हमले के आरोपित कुलदीप कुमार को गिरफ्तार किया था और मंगलवार की शाम पुलिस उसे जीप से कोर्ट लेकर जा रही थी। जैसे ही जीप थाने के गेट से निकली, तभी भारतीय किसान यूनियन के कुछ लोगों ने पुलिस जीप को रोक लिया और आरोपित को निर्दोष बताते हुए जीप से खींचने लगे। जीप में सवार पुलिस कर्मियों ने थाने के अंदर से पुलिस कर्मियों को पुकारा। पुलिस कर्मियों ने पुलिस का विरोध करने वालों पर लाठीचार्ज कर दो को हिरासत में ले लिया। घटना के कारण काफी देर हंगामा हुआ। बाद में आरोपित को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।

कुरुक्षेत्र में दम घुटने से पांच लोगों की मौत पर सहारनपुर में हाहाकार सहारनपुर: कुरूक्षेत्र स्थित निर्माणाधीन होटल में कार्य करने के लिए शेखपुरा कदीम और महमदपुर के पांच लोगों की अंगीठी जलाने पर बंद कमरे में दम घुटने से मौत हो गई। आसपास के लोगों ने दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन अंदर से बंद था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी मजदरों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा, लेकिन पहले ही सभी मजदूरों की मौत हो चुकी थी। मृतकों में ठेकेदार नूर और उसका भाई सोनू, रोशनलाल और रामकुमार दोनों साढ़ू हैं। मदनपाल शेखपुरा कदीम का रहने वाला है।

फेसबुक पर महिला के नाम से फर्जी आईडी बना 10.85 लाख हड़पे बुलंदशहर : गुलावठी में साइबर ठगों ने फेसबुक पर महिला के नाम से फर्जी आईडी बना नगर निवासी एक व्यक्ति से दोस्ती कर 10.85 लाख रुपये हड़प लिए। पीड़ित कुलदीप अग्रवाल ने फर्जी आईडी दिव्या को लेकर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

युवती को सांप व किसान को नेवले ने काटा बागपत : कड़ाके की ठंड में भी सांप के डसने की घटना सामाने आ रही है। ग्राम दाहा में 26 वर्षीय दिशा पुत्री विकास को घर के दरवाजे पर सांप ने डस लिया। स्वजन आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने एंटी स्नेक वेनम के 12 इंजेक्शन लगाकर मेडिकल कालेज मेरठ के लिए रेफर किया। इसके अलावा नौरोजपुर गुर्जर निवासी अरविंद को खेत में नेवले ने काट लिया। उनका भी जिला अस्पताल में उपचार हुआ।