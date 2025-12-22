Meerut Top News : मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 22 दिसंबर 2025 की शाम तक सुर्खियों में रहीं

जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास जिलों में आज कई प्रमुख मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं। सदर बाजार में मंदिर के बाहर मांस मिलने पर मचा हड़कंप मेरठ : सदर बाजार के तेली मुहल्ले में मंदिर के सामने एक पालीथिन में मांस मिलने पर हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की वहां भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसमें एक कुत्ता मांस से भरी पालीथिन खींचकर लाता हुआ दिखाई दिया। जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली।

डंपर में पीछे से तेज रफ्तार घुसी कार, कारी समेत चार लोगों मौत बिजनौर : थाना क्षेत्र में रविवार रात करीब 11:30 बतजे नांगलसोती-मंडावली मार्ग पर जालपुर के समीप तेज रफ्तार क्रेटा कार डंपर में पीछे से घुस गई थी। हादसे में कार में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एएसपी सिटी डा.कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान 75 वर्षीय कारी इकबाल पुत्र कबीर अहमद निवासी सराय आलम थाना नांगलसोती, 25 वर्षीय अशफाक पुत्र मुशब्बर, 25 वर्षीय एहतेशाम पुत्र एहसान और 26 वर्षीय सलाउद्दीन पुत्र मुमताज निवासी गन राहतपुर खुर्द थाना मंडावली के रूप में हुई है। कारी इकबाल क्षेत्र के प्रसिद्ध आलिम थे, जो जलसे तकरीर करने के लिए राहतपुर खुर्द गए थे। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजह कर की तेज रफ्तार बताई जा रही है। चारों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया।

बेटे की तेरहवीं में पिता की मौत बागपत : गांव कंडेरा निवासी किसान 35 वर्षीय विनोद की नौ दिन पहले बीमारी से मौत हो गई थी। सोमवार को उनकी तेरहवीं थी। सुबह हवन की तैयारी चल रही थी। इस दौरान विनोद के पिता 60 वर्षीय तबीयत खुश की ह्रदयघात से मृत्यु हो गई। इससे घर में और मातम छा गया। हवन को छोड़कर पीडित स्वजन किसान तबीयत खुश की अंत्येष्टि की तैयारी में जुट गए। बेटे के बाद पिता की मौत से गांव शोक में डूब गया। पीड़ित स्वजन को सांत्वना देने वालों का तांता लगा है।

मां-बेटी से सामूहिक दुष्कर्म में पांच को उम्रकैद बुलंदशहर: अलीगढ़-गाजियाबाद हाईवे पर 29 जुलाई 2016 को बदमाशों ने दोस्तपुर फ्लाईओवर के पास लूटपाट के बाद मां-बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना कारित की थी। घटना के समय नोएडा निवासी मां-बेटी परिवार के साथ कार द्वारा शाहजहांपुर में तेरहवीं में शामिल होने जा रही थी। शनिवार को अदालत में पांच आरोपितों को दोषी करार दिया और न्यायाधीश ने सोमवार को पांच दोषियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक पर 1.81 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शुरुआती जांच में 11 आरोपितों के नाम सामने आए थे। दो आरोपित पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, तीन को सीबीआइ ने क्लीनचिट दे दी थी। एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।

तेल के गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में काला धुएं का गुब्बार मुजफ्फरनगर : नगर कोतवाली क्षेत्र के चरथावल रोड पर स्थित एक तेल के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही देर में आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया और काले धुएं का गुब्बार आसमान में काफी दूर तक दिखाई देने लगा। आग की ऊंची-ऊंची लपटें गोदाम के बाहर निकलती रहीं, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। जिला पंचायत सदस्य अमरकांत ने आरोप लगाया कि गोदाम अवैध रूप से चल रहा है। इससे पहले भी दो बार छापेमारी की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

बुर्का पहने युवक को पकड़ा, वीडियो वायरल बिजनौर : शहर के मुहल्ला काजीपाड़ा में रविवार देर रात बुर्का पहनकर जा रहे एक युवक को स्थानीय लोगों ने शक होने पर पकड़ लिया। बुर्का हटाने पर वह एक युवक निकला। पूछताछ के दौरान युवक भीड़ को चकमा देकर फरार हो गया। इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक के अजीब तरह के व्यवहार को लेकर तरह-तरह की चर्चा हो रही है। शहर कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ट्रेन से दिल्ली जा रहे उर्वरक मंत्रालय के कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत शामली : शामली से पैसेंजर ट्रेन से दिल्ली जा रहे खाद्य विभाग के कर्मचारी के सीने में अचानक दर्द हुआ। ट्रेन जब पहुंची तो आसपास के लोगों ने एंबुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल भिजवाया, लेकिन इस बीच उनकी मौत हो गई। चिकित्सकों ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हुई है। आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गांव बधेव निवासी 45 वर्षीय शीशपाल पुत्र रघुवीर दिल्ली में खाद्य विभाग के रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय में मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद पद पर तैनात थे।