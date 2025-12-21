Meerut Top News: मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 21 दिसंबर 2025 की शाम तक सुर्खियों में रहीं

जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास जिलों में आज कई प्रमुख मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं। हाईवे पर सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट के दोषियों को सोमवार को सुनाई जाएगी सजा बुलंदशहर: अलीगढ़-गाजियाबाद हाईवे पर 29 जुलाई 2016 की रात मां-बेटी के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट की घटना के पांचों दोषियों की सोमवार को अदालत सजा सुनाएगी। इसको लेकर अदालत परिसर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। एसएसपी ने चार थानों की पुलिस के साथ पीएसी के जवानों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। पांचों दोषी जिला कारगार में बंद हैं।

ठंड की वजह से बंद हुए स्कूल मेरठ: जिला प्रशासन ने आठवीं तक के स्कूलों में 23 दिसंबर तक अवकाश किया गया घोषित। रविवार को पूरे दिन धूप नहीं दिखी। न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 20 डिग्री से कम बना हुआ है। रात में संचालित होने वाली कई ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। नौचंदी एक्सप्रेस डेढ़ घंटा विलंब से प्रयागराज और सवा घंटा विलंब से मेरठ सिटी स्टेशन पहुंची।

एसटीएफ ने एनकाउंटर में एक लाख का इनामी बदमाश सिराज को मार गिराया सहारनपुर: एसटीएफ ने गंगोह थानाक्षेत्र में मुठभेड़ में एक लाख के इनामी बदमाश को मार गिराया। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया बदमाश सिराज अहमद सुल्तानपुर जिले के कोतवाली नगर थानाक्षेत्र के लोलेपुर गांव का रहने वाला था। बदमाश सुल्तानपुर में अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड में फरार चल रहा था। इसी हत्याकांड के बाद पुलिस ने बदमाश पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया था। आरोपित के खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, रासुका, लूट, रंगदारी, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट समेत 30 मुकदमे दर्ज हैं।

पुलिस मुठभेड़ में मेरठ निवासी 50 हजार का इनामी लुटेरा ढेर बुलंदशहर: कोतवाली देहात और गुलावठी थाना पुलिस की टीम की शनिवार की रात शहर में होटल शेल्टन रजवाहा के पास बाइक सवार दो बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। इसमें 50 हजार का इनामी बदमाश आजाद उर्फ जुबेर उर्फ पीटर निवासी उमर गार्डन कालोनी थाना श्याम नगर लिसाड़ी गेट मेरठ ढेर हो गया। मारे गए बदमाश से पिस्तौल कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है। मारे गए बदमाश पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और दिल्ली के विभिन्न थानों में 47 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार बदमाश की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हैं।

किसान की बुग्गी पर गिरा पेड़, मौत मेरठ। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के गांव पलडा में एक किसान की बुग्गी पर पेड़ गिरने से किसान की मौत हो गई। पेड़ काटने वाले मौके से फरार हो गए। गांव पलड़ा निवासी 60 वर्षीय ऋषिपाल पुत्र बोदल अपने खेत से काम कर वापस घर लौट रहे थे। जैसे ही वह रास्ते में पहुंचे तो वहां पर कुछ लोग खेत में खड़े यूकेलिप्टस के पेड़ काट रहे थे। एक पेड़ सड़क पर जा रही किसान ऋषिपाल की बुग्गी पर जा गिरा। पेड़ की चपेट में आने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई।

संगठन को मजबूत करो और धरना देना सीखो : राकेश टिकैत मेरठ : पांडव नगर स्थित गन्ना भवन में आयोजित भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में पहुंचे संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि यह देश पूंजीवाद का है। जमीन महंगी और फसल सस्ती हो गई है। यह सरकारों का कौन सा नियम या नीति है। इन सबसे निपटने के लिए आंदोलन ही एकमात्र समाधान है। इसके लिए भी संगठन को मजबूत करो और धरना देना सीखो।

युवक की हत्या, हाईवे पर मिला शव बिजनौर: दिल्ली-पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कस्बा जलालाबाद में पेट्रोल पंप के पास रविवार सुबह एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान किरतपुर के मुहल्ला अहमद खेल निवासी 22 वर्षीय समीर के रूप में हुई है। युवक की बाइक पास में पड़ी मिली है। शनिवार शाम स्वजन उसे घर पर अकेला छोड़ रिश्तेदारी में सगाई कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। स्वजन ने हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि गला घोंटकर हत्या की गई है।

नशीली दवा बिक्री को लेकर पुलिस ने मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी मुजफ्फरनगर: शहर की दवा बाजार जिला परिषद मार्केट के सामने चेतन मेडिकल स्टोर पर पुलिस ने छापेमारी की। मेडिकल स्टोर के संचालक प्रवीण जैन को हिरासत में लिया और नशीली दावों के कुछ डब्बे बरामद किए। जांच के लिए औषधि निरीक्षक पवन कुमार शाक्य को बुलाया गया है।

नौकरी का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का राजफाश बागपत : बैंक में नौकरी दिलाने का झांसा देकर करोड़ों की आनलाइन ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने सात सदस्यों को गिरफ्तार कर राजफाश किया है। इनमें दाे महिलाएं शामिल हैं। आरोपित पिछले छह साल से ठगी कर रहे थे। उनके पास से फर्जी सिम, मोबाइल, कूट रचित नियुक्ति पत्र एवं एग्रीमेंट, क्यूआर कोड, एटीएम कार्ड आदि बरामद हुए है।