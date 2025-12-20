Meerut Top News: मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 20 दिसंबर 2025 की शाम तक सुर्खियों में रहीं

जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास जिलों में आज कई प्रमुख मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं। मोबाइल पर वीडियो देखने को लेकर फायरिंग, एक दबोचा मेरठ : परतापुर थाना क्षेत्र के गांव भूड़बराल में मोबाइल पर वीडियो देखने को लेकर दो गुटों में मारपीट व फायरिंग हो गई। आसपास के लोगों ने फायरिंग करने के आरोपित को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से तमंचा बरामद कर लिया। इसके बाद लोगों ने आरोपित को पुलिस के हवाले कर दिया।

बंद मकान में लगी आग, पूरा सामान जलकर हुआ राख मेरठ: टीपीनगर थाना क्षेत्र की इंदिरा कालोनी निवासी पूजा पत्नी मंगल के बंद मकान में आग लग गई। आग से घर में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। पड़ोसी की सूचना पर दंपती घर पहुंचा तो देखा कि आग से सभी जरुरी दस्तावेज, कपड़े और राशन का सामान जल गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। बताया गया कि शार्ट सर्किट के कारण आग लगी है।

शास्त्रीनगर में छात्रों के दो गुटों में मारपीट, एक छात्र गंभीर मेरठ : नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर डी ब्लाक में बालेराम सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में एक छात्र अक्श त्यागी गंभीर रूप से घायल हो गया। स्वजन ने घायल को अर्जुन अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने पीड़ित स्वजन की तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

हाईवे पर मां-बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पांच दोषी करार बुलंदशहर : अलीगढ़-गाजियाबाद हाईवे पर दोस्तपुर फ्लाईओवर के पास मां-बेटी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म एवं लूटपाट मामले में 11 आरोपित में से दो मुठभेड़ में मारे गए, तीन को सीबीआइ ने क्लीन चिट दी और एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। लगभग साढ़े नौ साल पहले हुए इस मामले में अदालत ने शनिवार को पांच आरोपितों को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने सोमवार को सजा सुनाए जाने का ऐलान किया है।

कालेज के मैदान में मिला होमगार्ड का शव, हत्या की आशंका बिजनौर : धामपुर में नगीना मार्ग पर केएम इंटर कालेज के मैदान में शनिवार सुबह लगभग नौ बजे शव पड़े होने की सूचना पर पुलिस पहुंची। जांच में मृतक की पहचान 58 वर्षीय जगदीश सैनी पुत्र प्रवीण सैनी निवासी मुहल्ला बाड़वान धामपुर के रूप में हुई। जगदीश शेरकोट थाने में होमगार्ड के रूप में तैनात थे।

साथ ही रात में या समय मिलने पर ई-रिक्शा भी चलाते थे। मृतक के पुत्र देवेंद्र का कहना है कि शुक्रवार रात लगभग आठ बजे ड्यूटी से लौटने बाद जगदीश ई-रिक्शा लेकर गए थे, लेकिन उसके बाद नहीं लौटे। रात में स्वजन उनकी तलाश भी कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। मौके से ई रिक्शा गायब है। स्वजन ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

कोडीनयुक्त कफ सीरप में एक और आरोपित गिरफ्तार बिजनौर : कोडीन युक्त कफ सीरप की सप्लाई के मामले में पुलिस का मेडिकल स्टोर संचालकों पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने एक केस में शामिल एक और आरोपित पुनीत निवसी जरीफपुर थाना नहटौर को गिरफ्तार किया है। आरोपित का चालान कर दिया गया है। अब पुलिस ने दर्ज दूसरी रिपोर्ट में जांच शुरू कर दी है। उस प्रकरण में भी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस कुछ मेडिकल स्टोरों के खरीद-बिक्री के बिलों का रिकार्ड खंगाल रही है।

कुत्तों का तीन बच्चों पर हमला, एक का कान काटा बागपत : मेरठ-बागपत-सोनीपत हाईवे पर अमीनगर सराय मोड़ के पास ईंट भट्ठे पर खेत में शौच करने गए तीन बच्चों पर कुत्तों के झुंड ने हमला किया। इनमें से दो बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई। सात वर्षीय अनीसा पुत्री जमालुद्दीन को कुत्तों ने बुरी तरह काटकर जख्मी किया। उसका एक कान भी काट दिया। स्वजन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

औद्योगिक इकाइयों में जल रहा कचरा, भाकियू अराजनैतिक ने रोके ट्रक, हंगामा मुजफ्फरनगर : भोपा रोड पर औद्योगिक इकाइयों में कचरा जलाया जा रहा है। कचरा दिल्ली, पंजाब समेत दूसरे प्रदेशों से जनपद में आ रहा है। इससे प्रदूषण बढ़ रहा है। भाकियू अराजनैतक कार्यकर्ताओं ने भोपा रोड पर कचरे से लदे ट्रकों को रोक दिया, जिससे भोपा पर ट्रकों की लाइन लग गई। पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी ने कार्यकर्ताओं से समझाने का प्रयास किया, लेकिन शाम तक धरना जारी रहा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आसपास के गांवों में प्रदूषण के चलते गांव में जीना मुहाल हो गया है। घातक बीमारी फैल रही हैं।

हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान पर कोमल गुर्जर आवास पर नजरबंद, सिरसला में पुलिस तैनात सहारनपुर : नकुड़ थानांतर्गत खेड़ा अफगान के सिरसला में पिछले तीन दिन पूर्व हाई वोल्टेज ड्रामे ने नया रूप ले लिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। हकीम मास्टर राशिद अली खान और महिला नेता कोमल गुर्जर के बीच हकीम की डिग्री को लेकर ड्रामे ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया۔

हिंदू रक्षा दल और कोमल गुर्जर ने एक वीडियो वायरल करके शनिवार को खेड़ा अफगान के सिरसला में मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने की घोषणा की। माहौल बनाने के लिए सुबह से पीएसी और पांच थानों की पुलिस फोर्स मुस्तैद रही। साथ ही कोमल गुर्जर को उनके आवास पर हाउस अरेस्ट किया गया।