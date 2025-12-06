इकलौते भाई के खून से रंग गई टीना-अंश की प्रेम कहानी... दो माह से मिल रही थी धमकी, अब हो गया यह सब

जागरण संवाददाता, मेरठ। वेस्ट एंड रोड पर रहने वाली 18 वर्षीय टीना सोनकर को पड़ोस में रहने वाले अंश से प्यार हो गया था। दोनों के प्यार को टीना के परिवार ने स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। तब 16 जनवरी को अंश अपनी प्रेमिका टीना को साथ लेकर चला गया। दोनों कोर्ट मैरिज कर कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के रोहटा रोड पर रहने लगे। सदर बाजार पुलिस ने दोनों को बरामद करने के बाद टीना के अदालत में बयान दर्ज कराए। उसने शादी का प्रमाण पत्र दिखाते हुए बताया कि अपनी मर्जी से अंश के साथ गई थी। दोनों पति-पत्नी हैं और एक साथ रहना चाहते हैं। अदालत में दिए बयानों को आधार बनाकर पुलिस ने मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाकर बंद कर दिया।

टीना के मम्मी सोनू और पापा राधेश्याम ने भी उनसे नाता तोड़ लिया। उसके बाद भी टीना के भाई केशव और पति अंश में विवाद चलता रहा। कुछ दिन बाद टीना के परिवार के लोग उससे बातचीत तक करने लगे। इसी बीच टीना गर्भवती हो गई। तभी अगस्त में टीना ने काल मम्मी-पापा से ससुराल में उत्पीड़न की कहानी सुनाई। तब 25 सितंबर को पापा राधेश्याम बेटी टीना को सात दिनों के लिए ससुराल से मायके लेकर आ गए। उसके बाद टीना ने मायके में ही बच्चे को जन्म दिया।

टीना को परिवार के लोगों ने मेरठ से उसकी नानी के घर भेज दिया। उसके बाद से अंश का टीना से संपर्क टूट गया। तब से ही केशव और अंश में विवाद शुरू हो गया। दोनों फोन पर एक दूसरे को मारने तक की धमकी देते थे। गुरुवार की दोपहर को जली कोठी पर अंश औरा केशव में विवाद हुआ। तब अंश ने चेतावनी दी थी कि कल का सूरज अंश को देखने नहीं देगा। उसके बाद गुरुवार की रात भी दोनों की मोबाइल पर जमकर बहस हुई। केशव ने अंश के पिता पर टिप्पणी कर दी थी। तब अंश ने उसे कहा कि अभी तेरी हत्या कर देगा। उसके बाद अपने दोस्त आयुष के साथ बाइक पर सवार होकर अंश वेस्ट एंड रोड पर पहुंचा। केशव को उसके घर से कुछ दूरी पर बुलाकर हत्या कर दी।

मेरी पत्नी को बंधक बना लिया था...इसलिए मारा

पुलिस गिरफ्त में आए अंश ने पुलिस पूछताछ में बताया कि सात दिन के लिए मायके में टीना को मिलाने लाए थे। उसके बाद घर से कहीं अन्य स्थान पर भेज दिया। अभी तक मेरे बच्चे का चेहरा तक देखने नहीं दिया। बेटे और पत्नी से मिलने के लिए उनके घर के चक्कर काट रहा था। तब भी परिवार के लोगों ने टीना को उसके साथ नहीं भेजा। बल्कि घर में घुसने पर पाबंदी लगा दी और टीना को दूसरे स्थान पर भेज दिया। तभी से केशव और उसके परिवार पर गुस्सा आ रहा था। ऊपर से पिता पर गलत टिप्पणी कर रहे थे।