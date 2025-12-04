एक ही रात में तीन वारदात... दरवाजा तोड़कर दुकानों में घुसे चोर और नगदी व माल साफ

जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। चोरों ने नगर में बुधवार रात हाईवे पर सुभाष चौक के समीप तीन दुकानों को निशाना बनाते हुए हजारों की नगदी साफ कर दी। तीनों घटनाओं में चोर ऊपर से दरवाजा तोड़कर दुकानों में घुसे। पीड़ित व्यापारियों की सूचना पर पुलिस भी मौका पहुंची और मुआयना कर लौट गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर में सुभाष चौक के सामने सुभाष बुक डिपो के नाम से किताबों की दुकान है। बुधवार रात्रि चोर ऊपर दरवाजा तोड़ कर नीचे दुकान में आए और काउंटर में लगे गल्ले से लगभग 12 हजार रुपये चोरी कर लिए। मुकेश जैन ने बताया कि चोरों ने पूजा स्थल से भी नगदी साफ कर दी। यहां के अलावा पास ही झब्बर मंडी के गेट पर अशोक कुमार जैन ने न्यू जैन भंडार की दुकान में गल्ले में रखे 15 हजार रुपये और पूजा स्थल से ढाई हजार रुपये की नगदी उड़ा दी।