एक ही रात में तीन वारदात... दरवाजा तोड़कर दुकानों में घुसे चोर और नगदी व माल साफ
शहर में एक ही रात में तीन चोरियां हुईं। चोरों ने दुकानों के दरवाजे तोड़कर नगदी और सामान चुरा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी निरीक्ष ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। चोरों ने नगर में बुधवार रात हाईवे पर सुभाष चौक के समीप तीन दुकानों को निशाना बनाते हुए हजारों की नगदी साफ कर दी। तीनों घटनाओं में चोर ऊपर से दरवाजा तोड़कर दुकानों में घुसे। पीड़ित व्यापारियों की सूचना पर पुलिस भी मौका पहुंची और मुआयना कर लौट गई।
नगर में सुभाष चौक के सामने सुभाष बुक डिपो के नाम से किताबों की दुकान है। बुधवार रात्रि चोर ऊपर दरवाजा तोड़ कर नीचे दुकान में आए और काउंटर में लगे गल्ले से लगभग 12 हजार रुपये चोरी कर लिए। मुकेश जैन ने बताया कि चोरों ने पूजा स्थल से भी नगदी साफ कर दी। यहां के अलावा पास ही झब्बर मंडी के गेट पर अशोक कुमार जैन ने न्यू जैन भंडार की दुकान में गल्ले में रखे 15 हजार रुपये और पूजा स्थल से ढाई हजार रुपये की नगदी उड़ा दी।
यहां के अलावा मिष्ठान भंडार के सामने अग्रवाल साइकिल स्टोर से काउंटर में लगे गल्ले से 12 हजार रुपये साफ कर दिए। तीन दुकानों में चोरी की घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना की लौट गई। थाना प्रभारी निरीक्षक पूनम जादौन ने बताया सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। अभी तहरीर नहीं मिली है।
