    मेरठ में पशु आहार फैक्ट्री में चोरी का राजफाश, एक बाल अपचारी सहित तीन गिरफ्तार

    By Vinod Phogat Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:32 PM (IST)

    मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने पशु आहार फैक्ट्री में चोरी करने वाले एक बाल अपराधी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किया गया सामान हथियार और एक जुगाड़ बरामद किया है। आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई। पुलिस ने उन्हें जेल और संप्रेक्षण गृह भेज दिया है।

    पशु आहार फैक्ट्री में चोरी का राजफाश, एक बाल अपचारी सहित तीन गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, मेरठ। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने पशु आहार फैक्ट्री में चोरी करने वाले एक बाल अपचारी सहित तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से चोरी किया पूरा सामान और एक तमंचा, दो छुरी और एक जुगाड़ बरामद किया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल और बाल अपचारी को संप्रेक्षण गृह भेज दिया।

    पुलिस के अनुसार टीपीनगर थाना क्षेत्र स्थित न्यू देवपुरी निवासी ओमप्रकाश की साईं पुरम स्थित गली नंबर चार में पशु आहार बनाने की फैक्ट्री है। 21 सितंबर की रात में कुछ चोर फैक्ट्री के अंदर घुस गए थे। चोर फैक्ट्री से तीन बिजली की मोटर, दो बड़ी व एक छोटी, इंवर्टर, बैट्रा, एसी का आउटडोर और एक सीसीटीवी चोरी कर ले गए थे।

    ओमप्रकाश की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। सीसीटीवी फुटेज से आरोपितों की पहचान कर बुधवार को नूरनगर रोड से एक बाल अपचारी सहित हबीब निवासी गांव मूढ़ा तहसील शाहबाद थाना पियानी जिला हरदोई, हाल पता मुकुट महल के पीछे झुग्गी झोपड़ी व निजामुद्दीन उर्फ भूरा पुत्र कल्लू निवासी मुकुट महल के पीछे झुग्गी झोपड़ी को गिरफ्तार किया है।

    थाना प्रभारी रमाकांत पचौरी का कहना है कि आरोपितों के कब्जे से चोरी किया पूरा माल और वारदात में प्रयुक्त एक जुगाड़ बरामद किया है।