    छत के रास्ते दुकान में घुसे चोर ले उड़े नगदी व चांदी के सिक्के, सुबह चला वारदात का पता... व्यापारियों में रोष

    By Pankaj Tyagi Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:25 PM (IST)

    एक दुकान में छत के रास्ते चोर घुसकर नगदी और चांदी के सिक्के चुरा ले गए। सुबह घटना का पता चलने पर व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। रात में हुई इस चोरी स ...और पढ़ें

     मवाना के सुभाष चौक पर एसपी देहात अभिजीत कुमार थाना प्रभारी निरीक्षक को चोरी की बाबत दिशा निर्देश देते हुए। जागरण

    जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। कस्बा परीक्षितगढ़ के मुख्य बाजार स्थित किराना की दुकान में शुक्रवार रात छत के रास्ते घुसे बदमाशों ने लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। दुकान खुलने पर सुबह चोरी की वारदात का पता लगा। पीड़ित व्यापारी ने एक लाख रुपये की नगदी, 300 ग्राम चांदी के सिक्के समेत अन्य सामान चोरी करने की बात की है। वहीं, व्यापारियों में वारदात को लेकर आक्रोश है।

    परीक्षितगढ़ के मूल निवासी व हाल पता गंगानगर मेरठ निवासी सतीश गर्ग पुत्र माधव शरण गर्ग की कस्बे के मुख्य बाजार में धर्मदास मुंशीलाल के नाम से किराना की दुकान है। शुक्रवार को देररात चोर छत के रास्ते से जीने का दरवाजा तोड़कर दुकान में घुसे और गले में रखी एक लाख 15 हजार रुपये की नगदी और 300 ग्राम चांदी के सिक्के समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए।

    रोजाना की भांति जब लगभग साढ़े नौ बजे पीड़ित व्यापारी जब दुकान पर पहुंचे और अंदर सामान अस्तव्यस्त मिला। चोरी का पता लगने पर आसपास के व्यापारी भी एकत्र हो गए। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। व्यापारियों ने चोरी की घटना को लेकर रोष व्यक्त किया। उधर, वारदात को लेकर व्यापारी वर्ग में आक्रोश बना हुआ है।

    चोरी मामले का राजफाश न होने पर जताई नाराजगी
    मवाना। नगर में सुभाष चौकी पर तीन प्रतिष्ठानों में हुई चोरी व दो माह पूर्व भी उक्त स्थान पर हुई चोरी का आजतक राजफाश नहीं होने पर एसपी देहात अभिजीत कुमार ने नाराजगी जताई। वहीं, थाना प्रभारी निरीक्षक को पुलिस टीम बनाकर जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी और चोरी के राजफाश के निर्देश दिए।

    सुभाष चौक पर नितिन अग्रवाल के साइकिल स्टोर से गल्ले से 12 हजार हजार रुपये की नकदी, अशोक जैन के न्यू जैन मिष्ठान भंडार की दुकान से साढ़े सात हजार रुपये तथा मुकेश अग्रवाल की सुभाष डिपो से 12 हजार रुपये और पूजा स्थल से कुछ नगदी बमदाश चोरी कर ले गए थे। हालांकि यह इस तरह की पहली चोरी नहीं बल्कि दो माह पूर्व श्रेय हार्डवेयर की दुकान पर इसी तरह चोरी हुई थी। जिसमें गोल्ड समेत नकदी चोरी हुई थी। जबकि पुलिस दावा करती रही लेकिन बदमाशों का आजतक भी सुराग नहीं लगा। जिसके चलते बदमाशों ने फिर दूरी घटना को अंजाम दे दिया। इसी को लेकर शुक्रवार को एसपी देहात अभिजीत कुमार देर शाम मवाना थाने पहुंचे और सीओ पंकज लवानिया व थाना प्रभारी पूनम जादौन से उक्त केस की अपडेट रिपोर्ट तलब की। हालांकि सीसीटीवी में बदमाशों की फुटेज आदि की जानकारी ली।

    वहीं, मवाना में चोर व बदमाशों का अपडेट भी बीटवार लिया। वहीं, संदिग्धों की चेकिंग नहीं होने पर नाराजगी जताई। जबकि गश्त को लेकर ढुलमुल रवैया सामने आया। इसकों लेकर उन्होंने थाना प्रभारी निरीक्षक पूनम जादौन को हड़काया और पुलिस टीम बनाकर चोरियों के राजफाश के निर्देश दिए।