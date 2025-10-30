Language
    मेरठ में चोरी होने के बाद मौके पर नहीं पहुंचे चौकी इंचार्ज से लेकर थाना प्रभारी तक, ताला तोड़कर वारदात को दिया अंजाम

    By Sushil Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 07:22 PM (IST)

    मेरठ के रिठानी में कपड़े की दुकान में चोरी की घटना के बाद पुलिस की लापरवाही से व्यापारी नाराज हैं। सूचना के बाद भी पुलिस के न पहुंचने पर व्यापारियों ने सीओ से शिकायत की। 12 दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ। व्यापारियों ने घटना का पर्दाफाश करने और गश्त बढ़ाने की मांग की है। सीओ ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है और पुलिस टीमें जांच में जुट गई हैं।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। रिठानी के घोपला रोड पर कपड़े की दुकान में चोरी की घटना पर चौकी इंचार्ज से लेकर थाना प्रभारी तक मौके पर नहीं पहुंचे। व्यापारियों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर मामले की शिकायत सीओ से की। तब 12 दिन बाद परतापुर थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज किया। व्यापारियों ने सीओ से घटना का पर्दाफाश और गश्त बढ़ाने की मांग की है।

    रिठानी के घोपला रोड पर खुशबू रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। खुशबू ने बताया कि दीपावली से दो दिन पहले 18 अक्टूबर को बदमाशों ने ताला तोड़कर दुकान में चोरी की। बदमाश दुकान के अंदर से 20 हजार कीमत के कपड़े, पांच हजार की नकदी, बेटरी और इनवर्टर चोरी कर ले गए। परतापुर थाने को सूचना देने के बाद भी चौकी प्रभारी और थाना इंचार्ज मौके तक नहीं पहुंचे।

    चौकी से एक दारोगा गया और परिवार को पर्दाफाश कर भरोस देकर लौट गया। पीड़ित की तरफ से तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। गुरुवार को कुमारी खुशबू अपने साथ रिठानी बाजार के व्यापारियों को लेकर सीओ सौम्या अस्थाना से मिली। उसने पुलिस को बताया कि बदमाशों को पकड़ना तो दूर अभी तक उसका मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया।

    सीओ ने इंस्पेक्टर से मामले पर बातचीत कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। साथ ही इंस्पेक्टर को आदेश दिया कि वह मामले को गंभीरता से लें। साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगालने को टीम लगाई जाए।

    व्यापारियों को भरोसा दिलाया गया कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर चोरी हुए आभूषण और अन्य सामान बरामद किया जाएगा। सीओ ने बताया कि पुलिस की दो टीम को घटना के पर्दाफाश में लगाया गया है, जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखकर चोर की तलाश कर रही है। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।