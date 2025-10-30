मेरठ में चोरी होने के बाद मौके पर नहीं पहुंचे चौकी इंचार्ज से लेकर थाना प्रभारी तक, ताला तोड़कर वारदात को दिया अंजाम

जागरण संवाददाता, मेरठ। रिठानी के घोपला रोड पर कपड़े की दुकान में चोरी की घटना पर चौकी इंचार्ज से लेकर थाना प्रभारी तक मौके पर नहीं पहुंचे। व्यापारियों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर मामले की शिकायत सीओ से की। तब 12 दिन बाद परतापुर थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज किया। व्यापारियों ने सीओ से घटना का पर्दाफाश और गश्त बढ़ाने की मांग की है।



रिठानी के घोपला रोड पर खुशबू रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। खुशबू ने बताया कि दीपावली से दो दिन पहले 18 अक्टूबर को बदमाशों ने ताला तोड़कर दुकान में चोरी की। बदमाश दुकान के अंदर से 20 हजार कीमत के कपड़े, पांच हजार की नकदी, बेटरी और इनवर्टर चोरी कर ले गए। परतापुर थाने को सूचना देने के बाद भी चौकी प्रभारी और थाना इंचार्ज मौके तक नहीं पहुंचे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चौकी से एक दारोगा गया और परिवार को पर्दाफाश कर भरोस देकर लौट गया। पीड़ित की तरफ से तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। गुरुवार को कुमारी खुशबू अपने साथ रिठानी बाजार के व्यापारियों को लेकर सीओ सौम्या अस्थाना से मिली। उसने पुलिस को बताया कि बदमाशों को पकड़ना तो दूर अभी तक उसका मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया।