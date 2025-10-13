Language
    दारोगा पर पैसे लेकर नाबालिग के बयान बदलवाने का आरोप, अगवा कर युवक ने किया था ये गंदा काम

    By Vinod Phogat Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:55 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र निवासी एक युवक ने दारोगा पर अपनी नाबालिग बेटी के बयान बदलवाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि दारोगा ने आरोपित पक्ष से मोटी रकम लेकर उसे बिना किसी कार्रवाई के थाने से ही छोड़ दिया है। पीड़ित ने बताया कि गत पांच अक्टूबर को मुहल्ले में रहने वाला समीर उसकी नाबालिग बेटी काे अगवा कर बागपत ले गया था। जहां पर समीर ने उसकी बेटी को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया।

    क्या लग रहे आरोप?

    पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर छह अक्टूबर को दोनों को बागपत से बरामद कर लिया था। पुलिस ने दोनों को चार दिन तक थाने में बैठाए रखा है। आरोप है कि विवेचना कर रहे दारोगा ने उसकी बेटी को डरा-धमकाकर न्यायालय में बयान बदलवा दिए और आरोपित समीर को बिना किसी कार्रवाई के थाने से छोड़ दिया।

    जनसुनवाई कर रहे एएसपी अंतरिक्ष जैन ने थाना प्रभारी को मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपित को गिरफ्तार करने के आदेश दिए है।