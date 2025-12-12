घर में बच्ची को सोता छोड़ शादी में गया परिवार, फिर हुआ ऐसा हादसा, जिसे देख कांप जाएगी रूह

जागरण संवाददाता, मेरठ। परिवार की एक लापरवाही ने दो साल की मासूम बच्ची की जान ले ली। दरअसल, परिवार के लोग बच्ची को घर में सोता छोड़ गांव में एक शादी समारोह में चला गया था। बिस्तर के पास मोमबत्ती जल रही थी। दो घंटे बाद परिवार के लोग लौटे तो कमरे में आग लगी हुई थी। बच्ची आग में जिंदा जल गई।

गुरुवार को पीड़ित स्वजन ने बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। यह दर्दनाक हादसा बुधवार देर रात दौराला क्षेत्र के बड़कली गांव में हुआ। मजदूर रजनीश ने बताया कि पत्नी रानी, बेटे करण और अर्जुन के साथ गांव के एक शादी समारोह में शामिल होने चले गए थे। घर में दो वर्षीय बेटी नायरा सो रही थी। बिजली गुल होने की वजह से चारपाई के पास ही एक मोमबत्ती जला रखी थी।

ये जताई जा रही आशंका आशंका है कि जलती हुई मोमबत्ती गिर गई होगी और आसपास पड़े सामान ने आग पकड़ ली। धीरे-धीरे आग बच्ची के बिस्तर तक पहुंच गई। बिस्तर में आग लगने की वजह से बच्ची भी उसकी चपेट में आ गई। करीब दो घंटे बाद जब स्वजन पहुंचे तो आग देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी।