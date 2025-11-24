टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाले दो और आरोपित गिरफ्तार, 2.47 लाख बरामद

जागरण संवाददाता, मेरठ। टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती कराने के नाम पर अभ्यर्थियों को ठगने वाले दो और आरोपितों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपित के कब्जे से 2.47 लाख रुपये बरामद हुए हैं। दो आरोपितों को शनिवार रात पकड़ा गया था। तीन आरोपितों पर 14 महीने पहले धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस गिरोह का एक साथी जेल में और तीन आरोपित अभी फरार हैं।

मेरठ में टेरिटोरियल आर्मी (प्रादेशिक सेना) की भर्ती चल रही है। असफल होने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय है। शनिवार को बुलंदशहर निवासी सुशील शर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि आरोप था कि जसवंत असफल अभ्यर्थियों को पास कराने के नाम पर 60 हजार रुपये मांग रहा है।

पास कराने के लिए कितने पैसे दिए? जसवंत की बातों में आकर उसने अपने रिश्तेदारों के बच्चों को पास कराने के लिए आरोपित को 60 हजार रुपये आनलाइन और 2.50 लाख रुपये नकद दे दिए। इसके बावजूद एक भी अभ्यर्थी पास नहीं हुआ। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने जसंवत और उसके तीन अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने आर्मी इंटेलिजेंस के सहयोग से जसवंत को गिरफ्तार कर लिया।