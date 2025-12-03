बस Video Like करनी है और मिलेंगे पैसे... टेलीग्राम एप के जरिए हो गया बड़ा खेला
मेरठ में साइबर अपराधियों ने एक युवक को टेलीग्राम ऐप में वीडियो लाइक करने का काम देकर 8.13 लाख रुपये की ठगी की। आरोपियों ने पहले मुनाफा दिया, फिर विभिन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। साइबर अपराधियों ने एक युवक को टेलीग्राम एप में जोड़कर वीडियो लाइक करने का टास्कर देकर विभिन्न खातो में 8.13 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। आरोपितों ने कुछ मुनाफा देकर बाकी रकम देने से इन्कार कर दिया। साइबर सेल थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।
टीपीनगर थाना क्षेत्र की न्यू सरस्वती विहार निवासी विश्वा कुमार ने साइबर सेल थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें टेलीग्राम एप में जाड़ा गया। इसके बाद उसे वीडियो लाइक करने का टास्क दिया। आरोपितों ने दो बार उन्हें मुनाफे की रकम भी दी।
इसके बाद आरोपितों ने विभिन्न खातों में 14 बार में 8.13 लाख रुपये ट्रांसफर कराएं। रकम वापस मांगने पर आरोपित हत्या की धमकी देते है। अब तो आरोपितों ने फोन भी रिसीव करना बंद कर दिया है। साइबर सेल थाना प्रभारी जय प्रकाश का कहना है कि अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जल्द ही पीड़ित की रकम वापस कराई जाएगी।
