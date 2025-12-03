बस Video Like करनी है और मिलेंगे पैसे... टेलीग्राम एप के जरिए हो गया बड़ा खेला

जागरण संवाददाता, मेरठ। साइबर अपराधियों ने एक युवक को टेलीग्राम एप में जोड़कर वीडियो लाइक करने का टास्कर देकर विभिन्न खातो में 8.13 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। आरोपितों ने कुछ मुनाफा देकर बाकी रकम देने से इन्कार कर दिया। साइबर सेल थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टीपीनगर थाना क्षेत्र की न्यू सरस्वती विहार निवासी विश्वा कुमार ने साइबर सेल थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें टेलीग्राम एप में जाड़ा गया। इसके बाद उसे वीडियो लाइक करने का टास्क दिया। आरोपितों ने दो बार उन्हें मुनाफे की रकम भी दी।