नशे की हालत में स्कूल पहुंचे मास्साब, जमकर मचाया उत्पात... बच्चों के स्वजन से भी की अभद्रता
मेरठ के पसवाड़ा गाँव के एक प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक ने शराब पीकर हंगामा किया। प्रधानाध्यापिका की अनुपस्थिति में, नशे में धुत्त शिक्षक ने स्कूल पहु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। माछरा ब्लाक के गांव पसवाड़ा स्थित प्राइमरी विद्यालय नंबर-2 में शनिवार को शराबी शिक्षक ने जमकर उत्पात मचाया। बात इतनी बढ़ी कि बच्चों के अभिभावक जमा हो गए और उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसका मेडिकल कराया और नोटिस देकर स्वजन को सौंप दिया।
इंचौली के गांव तौफापुर निवासी हंसवीर माछरा ब्लाक के गांव पसवाड़ा स्थित प्राइमरी विद्यालय नंबर-2 में शिक्षक हैं। शनिवार को प्रधानाध्यापिका बीएलओ में डयूटी होने के चलते क्षेत्र में थीं, जबकि शिक्षक हंसवीर स्कूल टाइम से देरी से और शराब के नशे में स्कूल पहुंचा। इस बीच सूचना पर बच्चों के अभिभावक भी आ गए। आरोप है कि वह अभिभावकों से उलझ गया और बीच-बचाव के लिए आए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को भी नहीं बख्शा।
हंगामा बढ़ा तो लोगों का जमावड़ा लग गया। शिक्षक ने बचने के लिए भागने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। उक्त प्रकरण की सूचना ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापिका व खंड शिक्षा अधिकारी माछरा अजय कुमार को भी दी। एसओ सुदीश कुमार ने बताया कि सीएचसी में शिक्षक का मेडिकल कराया गया, जहां शराब की पुष्टि हुई। इस बीच स्वजन भी वहां पहुंच गए और उसे नोटिस तामील कराकर स्वजन को सौंप दिया। उधर, आरोपित शिक्षक खुद को झूठा फंसाने का आरोप लगाता रहा।
सस्पेंशन काटने के बाद पसवाड़ा में हुई थी नई तैनाती
पसवाड़ा स्थित प्राइमरी विद्यालय नंबर-दो में शिक्षक हंसवीर की तैनाती करीब दो साल पहले हुई थी। इससे पहले वह नबीपुर गांव स्थित विद्यालय में शिक्षक था। वहां भी यह इसी तरह व्यवहार करता था और शराबी पीकर उत्पात मचाता था। जिसके चलते उसे सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंशन के बाद उसकी तैनाती यहां हुई और तभी से यह हंगामा कर रहा था।
सारे प्रकरण की रिपोर्ट अधिकारियों को दे दी गई है
मेरी डयूटी एसआइआर में बीएलओ के रूप में लगी है। हंसवीर शराब पीकर आए दिन उत्पात मचाता है। आज के सारे प्रकरण की रिपोर्ट खंड शिक्षा अधिकारी समेत उच्चाधिकारियों को दे दी है।
मंजू, प्रधानाध्यापिका, प्राइमरी स्कूल नंबर दो पसवाड़ा।
सारे प्रकरण की बीओ से रिपोर्ट मांगी गई है
शिक्षक का शराब के नशे में उत्पात मचाने का मामला संज्ञान में आया है। उक्त सारे प्रकरण की बीओ से रिपोर्ट मांगी है। उसके बाद नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।-आशा चौधरी, बीएसए मेरठ।
