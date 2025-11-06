ट्रस्ट की जमीन पर बना दिया कब्रिस्तान, कब्जा न हटा तो स्वामी ने किया पलायन का ऐलान...फिलहाल यूं थमा मामला
आदि गुरु शंकराचार्य ट्रस्ट के स्वामी दीपक ज्ञानानंद महाराज ने मुस्लिमों द्वारा कब्रिस्तान बनाने के कारण आश्रम की जमीन पर कब्जे की शिकायत की थी। सुरक्षा न मिलने पर उन्होंने पलायन की चेतावनी दी। मुंडाली थाना प्रभारी ने उन्हें सुरक्षा और कार्रवाई का आश्वासन देकर पलायन करने से रोक दिया। जिसके बाद उन्होंने अपना पलायन का निर्णय रद्द कर दिया।
जागरण संवाददाता, मेरठ। आदि गुरु शंकराचार्य ट्रस्ट के स्वामी दीपक ज्ञानानंद महाराज ने कुछ दिन पहले चेतावनी दी थी कि यदि आश्रम से मुस्लिमों के कब्रिस्तान नहीं हटाए गए और उन्हें सुरक्षा नहीं दी तो वे पलायन कर जाएंगे।
बुधवार को वह पंचायत कर पलायन करने जा रहे थे, लेकिन मुंडाली थाना प्रभारी ने उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन देकर रोक लिया। स्वामी दीपक ने बताया कि उनके ट्रस्ट की लगभग 100 बीघा जमीन में मुस्लिमों ने कब्रिस्तान बनाकर कब्जा किया हुआ है। प्रशासन की जांच में भी साबित हो चुका है कि जमीन ट्रस्ट की है। बावजूद इसके कब्जा नहीं हटवाया जा रहा। मुस्लिम समुदाय के लोग उन्हें हत्या की धमकी दे रहे हैं।
जिला प्रशासन से मांग रखी थी कि कब्जा हटवाया जाए और उन्हें सुरक्षा दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जिसके बाद पलायन की चेतावनी दी गई थी। बुधवार को ट्रस्ट में ही महाराज ने ग्रामीणों साथ की पंचायत में कहा, वह पलायन करने जा रहे हैं। जानकारी मिलते ही मुंडाली थाना प्रभारी रामगोपाल चौधरी पहुंचे और बताया कि अधिकारियों से बात हो गई है, महाराज को सुरक्षा भी दी जाएगी, साथ ही कब्रिस्तान से कब्जा भी हटवाया जाएगा। जिसके बाद महाराज ने पलायन करना रद कर दिया।
