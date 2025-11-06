ट्रस्ट की जमीन पर बना दिया कब्रिस्तान, कब्जा न हटा तो स्वामी ने किया पलायन का ऐलान...फिलहाल यूं थमा मामला

जागरण संवाददाता, मेरठ। आदि गुरु शंकराचार्य ट्रस्ट के स्वामी दीपक ज्ञानानंद महाराज ने कुछ दिन पहले चेतावनी दी थी कि यदि आश्रम से मुस्लिमों के कब्रिस्तान नहीं हटाए गए और उन्हें सुरक्षा नहीं दी तो वे पलायन कर जाएंगे।

बुधवार को वह पंचायत कर पलायन करने जा रहे थे, लेकिन मुंडाली थाना प्रभारी ने उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन देकर रोक लिया। स्वामी दीपक ने बताया कि उनके ट्रस्ट की लगभग 100 बीघा जमीन में मुस्लिमों ने कब्रिस्तान बनाकर कब्जा किया हुआ है। प्रशासन की जांच में भी साबित हो चुका है कि जमीन ट्रस्ट की है। बावजूद इसके कब्जा नहीं हटवाया जा रहा। मुस्लिम समुदाय के लोग उन्हें हत्या की धमकी दे रहे हैं।