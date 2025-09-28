मेरठ में युवक ने की आत्महत्या, फंदे पर लटकता मिला शव; बच्चे के सिर से उठा पिता का साया

मोदीपुरम के पल्लवपुरम में एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। शनिवार रात खाना खाने के बाद वह सोने गया था और सुबह उसकी पत्नी ने उसे पंखे से लटका हुआ पाया। युवक ऑनलाइन काम करता था और अपनी माँ पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। परिवार ने बिना पुलिस को सूचना दिए शव को दफना दिया।

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। पल्लवपुरम में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शनिवार रात खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में सोने चला गया। सुबह जब पत्नी ने कमरे में देखा तो युवक का शव छत के पंखें से दुपट्टे के फंदे में लटका हुआ था।

पल्लवपुरम निवासी संप्रदाय विशेष का एक युवक आनलाइन काम करता था। मूल रूप से युवक सरधना का रहने वाला है। पल्लवपुरम में युवक अपनी मां, पत्नी और ढाई वर्ष के बच्चे संग रहता है। करीब पांच वर्ष पूर्व युवक के पिता की भी मौत हो गई थी।

बताया जाता है कि युवक ने शनिवार रात को अपनी पत्नी और मां के बीच बैठकर बातें की। बेटे को भी खिलाया। उसके बाद खाना खाकर वह छत पर बने कमरे में सोने चला गया। जबकि उसकी पत्नी नीचे अपनी सास के पास ही सो गई।

रविवार सुबह करीब नौ बजे तक भी जब युवक नीचे नहीं आया तो उसे देखने उसकी पत्नी कमरे में पहुंच गया। जहां छत के पंखें में बंधे दुपट्टे के फंदे में उसका शव लटका हुआ था। चीख पुकार के बीच पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई।

उस समय युवक की मां भी काम पर गई थी, जो सूचना पर घर पहुंच गई। पत्नी और मां का रोकर बुरा हाल था। शव फंदे से उतारा गया। उसके बाद पीड़ित स्वजन ने बिना पुलिस को सूचना दिए पड़ोसियों और नाते-रिश्तेदारों की मौजूदगी में शव को कब्रिस्तान में दफना दिया।