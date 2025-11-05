आवारा कुत्ता खा गया थाने की बिल्ली, यूपी में एक दिन में ही छह लोगों को काटा

जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर में पिछले दो दिनों से एक आवारा कुत्ताे का आतंक छाया हुआ था। मंगलवार को छह लोगों को कुत्ते ने काटा है, जबकि नगर निगम केवल तीन को काटने का दावा कर रहा है। , नौचंदी थाने में एक महिला सिपाही ने बिल्ली पाल रखी थी। आवारा कुत्ता इस बिल्ली को भी खा गया। उसकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि मंगलवार को नगर निगम की टीम ने 5 कुत्ते को पकड़ा है।

सपा कार्यकर्ता जफर चौधरी ने बताया कि सोमवार की दोपहर में अचानक से जैदी फार्म के पास एक आवारा कुत्ता पहुंचा। उसने सबसे पहले स्कूल जाते समय दो बच्चे 10 वर्षीय समीर, कक्षा तीन के छात्र जुनैद निवासी जैदी फार्म को काट लिया। इसके बाद यहीं के रहने वाले मुस्तिजाब, इश्तियाक, सुहेल, जुबैर को काटकर घायल कर दिया।

इसके बाद कुत्ते ने मंगलवार को साकेत निवासी महादेव शर्मा, लिसाड़ी गेट किदवाईनगर निवासी गुलिस्ता, रशीदनगर निवासी मननान को कुत्ते ने अपना शिकार बनाया। वहीं, बाजार जा रहे अशोकपुरी निवासी 57 वर्षीय दुर्गेश, सरायबहलीम निवासी 17 वर्षीय रियान, श्यामनगर निवासी तीन वर्षीय अजहर को भी कुत्ते ने काटा। इन सभी लोगों ने जिला अस्पताल में पहुंचकर एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाए।

50 लोगों को काटने का किया जा रहा दावा

सपा नेता जफर चौधरी ने बताया कि पागल कुत्ते ने 50 से अधिक लोगों को दो दिनों में काटा है। नगर निगम की टीम को मंगलवार को ही सूचना दी गई। जिसके बाद नगर निगम की टीम आई और पांच आवारा कुत्तों को पकड़ लिया।