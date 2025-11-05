आवारा कुत्ता खा गया थाने की बिल्ली, यूपी में एक दिन में ही छह लोगों को काटा
मेरठ में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। मंगलवार को कुत्तों ने छह लोगों को काटा, जबकि नगर निगम ने केवल तीन की पुष्टि की है। नौचंदी थाने में एक आवारा कुत्ते ने एक पालतू बिल्ली को मार डाला। सपा कार्यकर्ता जफर चौधरी के अनुसार, कुत्ते ने दो दिनों में 50 से अधिक लोगों को काटा है। नगर निगम की टीम ने पांच कुत्तों को पकड़ा और उन्हें एनिमल बर्थ सेंटर में निगरानी में रखा है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर में पिछले दो दिनों से एक आवारा कुत्ताे का आतंक छाया हुआ था। मंगलवार को छह लोगों को कुत्ते ने काटा है, जबकि नगर निगम केवल तीन को काटने का दावा कर रहा है। , नौचंदी थाने में एक महिला सिपाही ने बिल्ली पाल रखी थी। आवारा कुत्ता इस बिल्ली को भी खा गया। उसकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि मंगलवार को नगर निगम की टीम ने 5 कुत्ते को पकड़ा है।
सपा कार्यकर्ता जफर चौधरी ने बताया कि सोमवार की दोपहर में अचानक से जैदी फार्म के पास एक आवारा कुत्ता पहुंचा। उसने सबसे पहले स्कूल जाते समय दो बच्चे 10 वर्षीय समीर, कक्षा तीन के छात्र जुनैद निवासी जैदी फार्म को काट लिया। इसके बाद यहीं के रहने वाले मुस्तिजाब, इश्तियाक, सुहेल, जुबैर को काटकर घायल कर दिया।
इसके बाद कुत्ते ने मंगलवार को साकेत निवासी महादेव शर्मा, लिसाड़ी गेट किदवाईनगर निवासी गुलिस्ता, रशीदनगर निवासी मननान को कुत्ते ने अपना शिकार बनाया। वहीं, बाजार जा रहे अशोकपुरी निवासी 57 वर्षीय दुर्गेश, सरायबहलीम निवासी 17 वर्षीय रियान, श्यामनगर निवासी तीन वर्षीय अजहर को भी कुत्ते ने काटा। इन सभी लोगों ने जिला अस्पताल में पहुंचकर एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाए।
50 लोगों को काटने का किया जा रहा दावा
सपा नेता जफर चौधरी ने बताया कि पागल कुत्ते ने 50 से अधिक लोगों को दो दिनों में काटा है। नगर निगम की टीम को मंगलवार को ही सूचना दी गई। जिसके बाद नगर निगम की टीम आई और पांच आवारा कुत्तों को पकड़ लिया।
नौचंदी थाने के पास ही एक हिंसक कुत्ते की सूचना मिली थी। जिसे सोमवार को ही पकड़ लिया गया था। कुत्ते को शंकर नगर स्थित एनिमल बर्थ सेंटर में रखा गया है। कुत्ते को 10 दिन निगरानी में रखा जाएगा। कुत्ते द्वारा तीन लोगों को काटने की सूचना मिली थी। मंगलवार को कुल पांच कुत्तों को पकड़कर इस सेंटर में लाया गया
डा. अमर सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी
