मेरठ में आवारा कुत्ते ने नोच डाला दुकान से सामान लेने जा रही महिला का पैर

जागरण संवाददाता, मेरठ। जनपद में शहर से देहात तक आवारा कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को ईदगाह गोल्डन कालोनी निवासी 50 वर्षीय सायरा पत्नी अय्यूब घर के पास गली में किराना स्टोर से सामान लेकर आ रही थीं। तभी आवारा कुत्ते ने उनका पैर नोंच डाला। चिल्लाने पर दुकानदार सहित आसपास के लोग दौड़े और कुत्ते से महिला को छुड़ाया।

इस घटना के बाद से मुहल्ले में आवारा कुत्तों की दहशत फैल गई है। स्वजन ने पीएल शर्मा जिला अस्पताल ले जाकर सायरा को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाया। स्वजन का कहना है कि ईदगाह गोल्डन कालोनी, चमन कालोनी, समर कालोनी में 15 से 20 कुत्तों का झुंड घूमता रहता है। पहले भी कई बच्चों और बड़ों को कुत्ते काट चुके हैं। नगर निगम में शिकायत करने के बाद भी आवारा कुत्ते नहीं पकड़े जा रहे हैं।