Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेरठ में आवारा कुत्ते ने नोच डाला दुकान से सामान लेने जा रही महिला का पैर

    By Dileep Patel Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:35 AM (IST)

    जनपद में आवारा कुत्तों के काटने के मामले बढ़ रहे हैं। रविवार को गोल्डन कॉलोनी निवासी 50 वर्षीय सायरा को आवारा कुत्ते ने घर के पास काट लिया, जिस ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। जनपद में शहर से देहात तक आवारा कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को ईदगाह गोल्डन कालोनी निवासी 50 वर्षीय सायरा पत्नी अय्यूब घर के पास गली में किराना स्टोर से सामान लेकर आ रही थीं। तभी आवारा कुत्ते ने उनका पैर नोंच डाला। चिल्लाने पर दुकानदार सहित आसपास के लोग दौड़े और कुत्ते से महिला को छुड़ाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस घटना के बाद से मुहल्ले में आवारा कुत्तों की दहशत फैल गई है। स्वजन ने पीएल शर्मा जिला अस्पताल ले जाकर सायरा को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाया। स्वजन का कहना है कि ईदगाह गोल्डन कालोनी, चमन कालोनी, समर कालोनी में 15 से 20 कुत्तों का झुंड घूमता रहता है। पहले भी कई बच्चों और बड़ों को कुत्ते काट चुके हैं। नगर निगम में शिकायत करने के बाद भी आवारा कुत्ते नहीं पकड़े जा रहे हैं।

    उनकी नसबंदी नहीं हो रही है। इससे आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है। मुहल्ले की गलियों में आवारा कुत्तों के झुंड घूम रहे हैं और लोगों को काट रहे हैं। वहीं, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. अमर सिंह का कहना है कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। नगर निगम से अनुबंधित एजेंसी की टीम को भेजकर कुत्ते पकड़वाए जाएंगे।