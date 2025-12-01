युवती के विवाह समारोह में सादी वर्दी में तैनात रहे 15 पुलिसकर्मी, सिरफिरे प्रेमी ने फायरिंग कर दी थी हत्या की धमकी
सिरफिरे प्रेमी की धमकियों से युवती का परिवार दहशत में आ गया और उन्होंने पुलिस से शिकायत की। अधिकारियों के निर्देश पर रविवार को युवती के शादी समारोह में 15 पुलिसकर्मियों को सादी वर्दी में तैनात किया गया। पुलिस ने प्रेमी के 3–4 रिश्तेदारों को हिरासत में लिया है और केस दर्ज होने के बाद से आरोपित की तलाश दिल्ली, गाजियाबाद, बागपत और मुजफ्फरनगर में कर रही है।
जागरण संवाददाता, मोदीपुरम। सिरफिरे प्रेमी की धमकी से युवती के परिवार वाले दहशत में आ गए। उन्होंने पुलिस से शिकायत की। अधिकारियों के आदेश पर रविवार को युवती के शादी समारोह में 15 पुलिसकर्मियों को सादी वर्दी में तैनात किया गया। वहीं पुलिस ने प्रेमी के तीन-चार रिश्तेदारों को हिरासत लिया है। केस दर्ज के बाद से पुलिस आरोपित को दिल्ली, गाजियाबाद, बागपत और मुजफ्फरनगर में तलाश रही है।
कंकरखेड़ा थानाक्षेत्र में नंगलाताशी निवासी सोनू टैक्सी चालक है। सोनू का सरधना रोड निवासी युवती से ढाई वर्ष से प्रेम प्रसंग था। छह महीने पूर्व युवती के स्वजन को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने युवती का घर से निकलना बंद कर दिया। इसी बीच स्वजन ने युवती का रिश्ता तय कर दिया। उसकी शादी की तिथि 30 नवंबर तय थी।
इसके बाद भी सोनू युवती से एकतरफा प्रेम करता था। 28 नवंबर की रात सोनू फिल्मी स्टाइल में तमंचा लेकर प्रेमी के घर पहुंच गया। उसने स्वजन को धमकी दी कि अगर यह शादी नहीं रुकी तो वह शादी वाले दिन ही प्रेमिका और उसके मंगेतर की गोली मारकर हत्या कर देगा।
इस दौरान उसने घर में फायरिंग भी की। घटना से भयभीत पीड़ित स्वजन ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने सोनू के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया। रविवार को पुलिस ने युवती की शादी के मंडप में 15 पुलिसकर्मियों को सादी वर्दी में तैनात किया गया।
इस दौरान पुलिसकर्मी वहां आने-जाने वालों पर नजर बनाए रखे। पुलिस सुरक्षा में विवाह शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। इंस्पेक्टर विनय कुमार का कहना है कि दो टीम आरोपित को दिल्ली, गाजियाबाद, बागपत और मुजफ्फरनगर में तलाश रही हैं।
