ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर एसएसपी विपिन ताडा का एक्शन, मोदीपुरम चौकी प्रभारी लाइन हाजिर
मेरठ में एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने मोदीपुरम चौकी प्रभारी शैलेंद्र सिंह को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। उच्चाध ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। ड्यूटी में लापरवार बरतने पर एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने पल्लवपुरम थाने की मोदीपुरम चौकी प्रभारी को तत्काल
प्रभाव से लाइन हाजिर दिया। एसएसपी के पास चौकी प्रभारी शैलेंद्र सिंह अपने कार्य में लंबे समय से लापरवाही बरत रहे थे। उच्चाधिकारियों के कई बार चेतावनी देने के बाद भी उनके कार्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। जिसके चलते शुक्रवार रात में
एसएसपी डा. विपिन ताडा उन्हें लाइन हाजिर कर दिया।
पीलीभीत में तैनात सिपाही और उसके पिता संग पल्लवपुरम में मारपीट, केस दर्ज
मोदीपुरम। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में रुड़की रोड स्थित इंद्रप्रस्थ एस्टेट सहकारी समिति फेज-प्रथम निवासी सिपाही और उसके पिता के साथ कालोनी के कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। आरोपितों ने अपने पालतू जानवर भी सिपाही और उनके पिता के ऊपर छोड़े। पूर्व में भी सिपाही के साथ आरोपितों ने मारपीट की थी। अब पीड़ित सिपाही की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रुड़की रोड स्थित ए-63/1 इंद्रप्रस्थ एस्टेट सहकारी समिति फेज-प्रथम वन निवासी शिवम चौहान ने दर्ज कराए केस में बताया कि वह पीलीभीत जिले में सीसीटीएनएस के हैड आफिस एसपी आफिस में तैनात है। कहा कि तीन दिसंबर की सुबह 10 बे वह अपनी बाइक से अपने पिता सुशील चौहान के साथ पल्लवपुरम सामान लेने जा रहा था। जैसे ही कालोनी के गेट नंबर-दो पर पहुंचे, वहां गेट के पास एक गाड़ी आड़ी तिरछी खड़ी थी। सिपाही ने गार्ड से पूछा कि यह गाड़ी गेट पर क्यों खड़ी है। उसने कहा कि अनुज ऐरोन निवासी इंद्रप्रस्थ कालोनी फेज-प्रथम के किसी परिसार में से खड़ी है।
सिपाही संग मारपीट और गला दबाकर मारने का आरोप
सिपाही ने मकान की घंटी बजाकमर गाड़ी को सीधा कर लेने को कहा। आरोप है कि इसी बात पर अनुज ने अपने परिवार के छह, साथ सदस्यों संग मिलकर सिपाही संग मारपीट की और गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। बीच बचाव करने आए सिपाही के पिता के साथ भी मारपीट की। मारपीट में सिपाही घायल हो गया। मोदीपुरम चौकी प्रभारी शैलेंद्र कुमार का कहना है कि आरोपित पूर्व में भी सिपाही के साथ मारपीट कर चुके हैं। तब सिपाही ने केस दर्ज नहीं कराया था। मगर, अब सिपाही और उसके पिता के साथ भी मारपीट की गई है। इंस्पेक्टर पल्लवपुरम रमेश चंद्र शर्मा का कहना है कि आरोपित अनुज को गिरफ्तार किया गया है। अन्य भी गिरफ्तार किए जाएंगे
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।