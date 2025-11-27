स्पोर्ट्स एज मेरठ का शुभारंभ 29 को... विकास के इस नए माडल से चमकेंगे खेल-खिलाड़ी

Language
    By Om Bajpai Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 07:54 PM (IST)

    मेरठ में स्पोर्ट्स एज का आगाज 29 तारीख से होगा। यह नया मॉडल खेल और खिलाड़ियों के विकास को बढ़ावा देगा। इस पहल से मेरठ के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। स्पोर्ट्स एज खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रतिबद्ध है।

    कैलाश प्रकाश स्टेडियम। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। खेल अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयन्त चौधरी 29 नवंबर को स्पोर्ट्स एज मेरठ का शुभारंभ करेंगे। विकास के इस नए माडल से उद्यमिता और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
    रालोद के जिला अध्यक्ष मतलूब गौड़ और वरिष्ठ नेता सुनील रोहटा ने बताया कि स्पोर्ट्स एज मेरठ से मेरठ की खेल विनिर्माण क्षमताएं वैश्विक स्तर पर सुदृढ़ होंगी और स्थानीय युवाओं और श्रमिकों को उद्योग-प्रासंगिक कौशल का प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस एंड लेज़र स्किल काउंसिल तथा ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के सहयोग से कैलाश प्रकाश स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। बताया गया कि इस पहल से मेरठ को भारत का स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जा सकेगा। इससे खेल उद्योग की विनिर्माण, डिजाइन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग का विकास होगा। इस पहल से प्रतिभाशाली युवाओं और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और रोजगार प्राप्ति के अवसर और अधिक सरल हो जाएंगे l सुनील रोहटा ने अधिक से अधिक युवाओं और खिलाड़ियों से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है।

