    मेरठ में बिजली बंबा बाईपास पर फिर से हुआ हादसा, बाइक सवार युवक की मौत और दूसरा घायल

    By Vinod Phogat Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:06 PM (IST)

    मेरठ के बिजली बंबा बाईपास पर एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक दीपेंद्र तिवारी अपने दोस्त के साथ बाइक पर जा रहे थे तभी एक तेज रफ्तार कैंटर ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार चालक की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    केंटर की साइड लगने से बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा घायल

    जागरण संवाददाता, मेरठ। बिजली बंबा बाईपास स्थित गांव बाजौट कट के सामने पीछे से आए तेज रफ्तार केंटर की साइड लगने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक ने हेलमेट नहीं लगा रखा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शव को मर्चरी भेजा और घायल को मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, हादसे के बाद आरोपित चालक केंटर लेकर फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित स्वजन की तहरीर पर आरोपित चालक की तलाश शुरू कर दी है।

    जिला मिर्जापुर के गांव रेही लालगंज निवासी अरविंद तिवारी पुत्र भोलानाथ तिवारी ने बताया कि उनका 30 वर्षीय भाई दीपेंद्र तिवारी बिजला बंबा बाईपास स्थित बिरला ओप्स कंपनी में सेल्स मैनेजर की नौकरी करता था। मंगलवार दाेपहर में दीपेंद्र अपने दोस्त अंकित चौहान पुत्र महक सिंह निवासी मोदीनगर के साथ बाइक से किसी काम से हापुड़ रोड की तरफ जा रहे थे।

    बाइक दीपेंद्र चला रहा था। जब वह गांव बिजौली कट के सामने पहुंचे तो पीछे से आए तेज रफ्तार केंटर ने बाइक में साइड मार दी। जिससे बाइक सहित दोनों दोस्त सड़क पर गिर पड़े। सड़क में सिर लगने से दीपेंद्र तिवारी की मौके पर मौत हो गई और अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया।

    सूचना पर पहुंची लोहियानगर थाना पुलिस ने घायल को मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती कराते हुए शव को मर्चरी भेज दिया। इसके बाद घटना की जानकारी स्वजन को दी। सूचना मिलते ही स्वजन मर्चरी पहुंचे और पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को अपने गांव ले गए।

    अरविंद तिवारी ने बताया कि दीपेंद्र की तीन साल पहले वंदना से शादी हुई थी। उनके दो वर्षीय बेटा है।थाना प्रभारी योगेश चंद्र का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से केंटर का पता लगाया जा रहा है। जल्द ही चालक और केंटर को पकड़ा जाएगा।