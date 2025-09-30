एक अक्टूबर से बदल जाएंगी डाक विभाग में स्पीड पोस्ट की दरें, पढ़िए कितने ग्राम के लिए देने पड़ेंगे कितने पैसे
मेरठ डाक विभाग ने 1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट की नई दरें लागू की हैं। ओटीपी आधारित डिलीवरी और रियल टाइम ट्रैकिंग जैसी नई सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। स्थानीय स्पीड पोस्ट 19 से 28 रुपये और अन्य शहरों के लिए 47 से 93 रुपये में उपलब्ध है। आधार सेवा केंद्र पर बायोमेट्रिक अपडेट 125 रुपये में किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, मेरठ। एक अक्टूबर से डाक विभाग में स्पीड पोस्ट की नई दरें लागू हो जाएंगी। इसके अलावा डाक विभाग ने कुछ नये फीचर्स की सुविधा भी शुरू की है। इसमें ओटीपी आधारित डिलीवरी, रियल टाइम ट्रैकिंग व आनलाइन बुकिंग आदि सुविधाएं हैं।
मेरठ मंडल के प्रवर अधीक्षक डाकघर जितेंद्र सिंह ने बताया कि स्थानीय स्पीड पोस्ट के लिए न्यूनतम 19 से 28 रुपये तक लिए जाएंगे। वहीं, अन्य शहर हेतु 47 से 93 रुपये चार्ज किए जाएंगे। स्पीड पोस्ट जिसके पंजीकृत सेवा के अंतर्गत वितरण प्राप्तकर्ता को किया जाएगा, बुकिंग के समय जीएसटी अतिरिक्त पांच रुपये देय होगा।
ओटीपी सेवा के लिए पांच रुपये अतिरिक्त चार्ज होंगे। ग्राहम अपने आर्टिकल की मौजूदा स्थिति भी वास्तविक समय में देख पाएंगे। यह सुविधा डाक आर्टिकल की ट्रैकिंग को आसान और पारदर्शी बनाएगी।
स्थानीय स्पीड पोस्ट के लिए
- 50 ग्राम वजन तक के लिए - 19 रुपये
- 51 ग्राम से 250 ग्राम तक वजन के आर्टिकल के लिए - 24 रुपये
- 251 ग्राम से 500 ग्राम तक वजन के आर्टिकल के लिए - 28 रुपये
200 किमी तक की दूरी के लिए
- 50 ग्राम वजन तक के लिए - 47 रुपये
- 51 ग्राम से 250 ग्राम तक वजन के आर्टिकल के लिए - 59 रुपये
- 251 ग्राम से 500 ग्राम तक वजन के आर्टिकल के लिए - 70 रुपये
आधार कार्ड के लिए भी नई दरें लागू
प्रवर अधीक्षक डाकघर जितेंद्र सिंह ने बताया कि आधार सेवा केंद्र पर भी नई दरें लागू की गई हैं। इसमें बायोमैट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये, डाक्यूमेंट अपडेट 75 रुपये व आधार सर्च के लिए 40 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।
