आसान है SIR के लिए फॉर्म भरना, मगर आपने ये गलती कर दी तो कट जाएगा लिस्ट से नाम

जागरण संवाददाता, मेरठ। उत्तर प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में एसआइआर (मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण) अभियान आज से शुरू होगा। मेरठ जनपद में आज मंगलवार से बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर पहुंचकर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। इस प्रपत्र को मतदाता को भरकर वापस देना होगा। प्रपत्र वापस न देने पर मतदाता सूची से नाम काट दिया जाएगा। ये गणना प्रपत्र प्रिंट होकर सोमवार को जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंच गए। जिन्हें मंगलवार से 2758 बूथों के बीएलओ लेकर मतदाताओं के घर जाना शुरू कर देंगे। जनपद में वर्तमान में कुल 26,99,820 मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज हैं।



आसान है फार्म भरना, बीएलओ करेंगे मदद



विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध कराना होगा। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक शर्मा ने बताया कि जनपद में एसआइआर अभियान के लिए 54 लाख से ज्यादा गणना प्रपत्र प्रिंट कराकर मंगाए गए हैं।

प्रत्येक मतदाता के घर पहुंचकर बीएलओ दो प्रति में फार्म उपलब्ध कराएगा। जिसे भरने के बाद एक प्रति में वापस लेगा और दूसरी प्रति पर प्राप्ति रसीद देगा। सोमवार से गणना प्रपत्र कार्यालय में पहुंचने शुरू हो गए हैं। प्रपत्र में मतदाता को जन्मतिथि, आधार नंबर, माता-पिता का नाम, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी।