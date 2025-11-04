Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आसान है SIR के लिए फॉर्म भरना, मगर आपने ये गलती कर दी तो कट जाएगा लिस्ट से नाम

    By Anuj Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 02:07 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में मतदाताओं का विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। मेरठ में बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र बांटेंगे, जिसे भरकर वापस देना होगा। प्रपत्र में जन्मतिथि, आधार नंबर जैसी जानकारी देनी होगी। फार्म जमा न करने पर मतदाता सूची से नाम कट सकता है। 29 अक्टूबर 2025 तक मतदाता सूची में दर्ज नामों का सत्यापन होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मेरठ। उत्तर प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में एसआइआर (मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण) अभियान आज से शुरू होगा। मेरठ जनपद में आज मंगलवार से बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर पहुंचकर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। इस प्रपत्र को मतदाता को भरकर वापस देना होगा। प्रपत्र वापस न देने पर मतदाता सूची से नाम काट दिया जाएगा। ये गणना प्रपत्र प्रिंट होकर सोमवार को जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंच गए। जिन्हें मंगलवार से 2758 बूथों के बीएलओ लेकर मतदाताओं के घर जाना शुरू कर देंगे। जनपद में वर्तमान में कुल 26,99,820 मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज हैं।

    आसान है फार्म भरना, बीएलओ करेंगे मदद

    विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध कराना होगा। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक शर्मा ने बताया कि जनपद में एसआइआर अभियान के लिए 54 लाख से ज्यादा गणना प्रपत्र प्रिंट कराकर मंगाए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रत्येक मतदाता के घर पहुंचकर बीएलओ दो प्रति में फार्म उपलब्ध कराएगा। जिसे भरने के बाद एक प्रति में वापस लेगा और दूसरी प्रति पर प्राप्ति रसीद देगा। सोमवार से गणना प्रपत्र कार्यालय में पहुंचने शुरू हो गए हैं। प्रपत्र में मतदाता को जन्मतिथि, आधार नंबर, माता-पिता का नाम, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी।

    2003 की मतदाता सूची में नाम होने पर उसकी जानकारी भी देनी होगी। जिनके पास पहले से वोटर कार्ड हैं उन्हें एपिक नंबर भी प्रपत्र में लिखना होगा। फार्म में एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी होगी और नीचे हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाना होगा।

    फ्रिज हैं विधानसभा की मतदाता सूची

    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12 राज्यों में एसआइआर अभियान की घोषणा करते ही विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को फ्रिज कर दिया था। मेरठ जनपद की मतदाता सूचियों में 29 अक्टूबर 2025 तक 26,99,820 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। इन सभी का सत्यापन कराया जाएगा। इसके साथ ही नए मतदाता जोड़ने के लिए फार्म 6 , नाम कटवाने के लिए फार्म फार्म 7 तथा सुधार के लिए फार्म 8 भी बीएलओ उपलब्ध कराएंगे।

    103 दिन में पूरी होगी प्रक्रिया

    28 अक्टूबर से तीन नवंबर तक का समय तैयारी के लिए दिया गया। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक गणना प्रपत्र भरवाने का कार्य होगा। 9 दिसंबर के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। 8 जनवरी तक इस सूची पर दावे और आपत्ति की जाएंगी। 31 जनवरी तक इनका निस्तारण करके 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।