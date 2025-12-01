UP में वंदेभारत की चपेट में आने से नायक की मौत, पुलिस आधा घंटे तक सीमा विवाद में उलझी रही

जागरण संवपाददाता, मोदीपुरम। कंकरखेड़ा रेलवे फाटक के पास पोल संख्या 72/11 के पास वंदेभारत की चपेट में आने से 510 आर्मी वर्कशाप में तैनात नायक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची जीआरपी व कंकरखेड़ा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने का प्रयास किया। काफी देर बाद नायक की पत्नी मौके पर पहुंची और उन्होंने अपने पति के रूप में शव की पहचान की। इसके बाद थाना कंकरखेड़ा और जीआरपी में सीमा को लेकर विवाद हो गया। बाद में कंकरखेड़ा पु़लिस ने पंचनामा भरकर शव मर्चरी भेजा।

मूलरूप से लैंसडाउन कोटद्वार उत्तराखंड़ निवासी 48 वर्षीय सकलानंद ध्यानी पुत्र सचदानंद ध्यानी 510 आर्मी वर्कशाप में नायक के पद पर तैनात थे। रविवार रात वह कंकरखेड़ा मार्केट से सब्जी व अन्य सामान खरीदकर पैदल ही वापस वर्कशाप जा रहे थे। जैसे ही वह कंकरखेड़ा रेलवे फाटक पर पोल संख्या 72/11 के पास पहुंचे तभी वह वंदेभारत ट्रेन की चपेट में आ गए।

नायक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वहां आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। जीआरपी और कंकरखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सेना के जवान भी वहां पहुंच गए। कुछ देर बाद नायक की पत्नी भी घटना स्थल पर पहुंच गई और उन्होंने अपने पति के रूप में शव की पहचान की।